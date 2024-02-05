05 февраля 2024

Рейсы между Сочи и Челябинском задержали на 14 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , пассажиры, аэропорт игорь курчатов
Отправку рейса из Челябинска перенесли с 5:30 на 19:00 Фото:

Авиасообщение Челябинск — Сочи приостановили на 14 часов. Рейсы, запланированные утром 6 февраля перенесли на 19:00, сообщается на сайте аэропорта «Курчатов» (Челябинск).

«Вылет рейса Челябинск — Сочи по расписанию запланирован на 5:30, расчетное время вылета переносится на 19:00. Посадка самолета из Сочи в Челябинск переносится 3:55 6 февраля на 18:25», -сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Накануне были задержаны еще два рейса авиасообщения Челябинск — Сочи. Вылет был отложен на девять часов. Согласно табло, самолет из Сочи, который должен был прилететь 5 февраля в 18:00, приземлился в 12:00 следующего дня. Та же ситуация по направлению из Челябинска в Сочи — вылет с вечера перенесли на 6:30 утра, но посадка на борт завершилась только в 13:30.

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Авиасообщение Челябинск — Сочи приостановили на 14 часов. Рейсы, запланированные утром 6 февраля перенесли на 19:00, сообщается на сайте аэропорта «Курчатов» (Челябинск). «Вылет рейса Челябинск — Сочи по расписанию запланирован на 5:30, расчетное время вылета переносится на 19:00. Посадка самолета из Сочи в Челябинск переносится 3:55 6 февраля на 18:25», -сообщается на онлайн-табло аэропорта. Накануне были задержаны еще два рейса авиасообщения Челябинск — Сочи. Вылет был отложен на девять часов. Согласно табло, самолет из Сочи, который должен был прилететь 5 февраля в 18:00, приземлился в 12:00 следующего дня. Та же ситуация по направлению из Челябинска в Сочи — вылет с вечера перенесли на 6:30 утра, но посадка на борт завершилась только в 13:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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