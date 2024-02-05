Рейсы между Сочи и Челябинском задержали на 14 часов

Авиасообщение Челябинск — Сочи приостановили на 14 часов. Рейсы, запланированные утром 6 февраля перенесли на 19:00, сообщается на сайте аэропорта «Курчатов» (Челябинск).
«Вылет рейса Челябинск — Сочи по расписанию запланирован на 5:30, расчетное время вылета переносится на 19:00. Посадка самолета из Сочи в Челябинск переносится 3:55 6 февраля на 18:25», -сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Накануне были задержаны еще два рейса авиасообщения Челябинск — Сочи. Вылет был отложен на девять часов. Согласно табло, самолет из Сочи, который должен был прилететь 5 февраля в 18:00, приземлился в 12:00 следующего дня. Та же ситуация по направлению из Челябинска в Сочи — вылет с вечера перенесли на 6:30 утра, но посадка на борт завершилась только в 13:30.
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