О чем Путин беседовал с западными журналистами

Песков отказался комментировать слухи об интервью Путина и Карлсона

06 февраля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону общаться с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU В начале февраля в Москву прибыл американский экс-журналист Fox News Такер Карлсон, чем вызвал у властей США испуг. Ведь Карлсон вполне может взять интервью у президента России Владимира Путина. В то время как США дали запрет на это журналисту еще осенью 2023 года, о чем он признался в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Вчера ночью был замечен кортеж Путина, который в позднее время покинул подмосковную резиденцию и направился в Кремль. Этот вечерний выезд породил слухи о все-таки состоявшейся встрече президента и журналиста Карлсона. Кто еще брал интервью у российского президента, напомнит URA.RU в своем материале: Интервью Ларри Кингу Новость по теме Журналист из США, которому запретили общаться с Путиным, приехал в Россию и высказался о стране. Видео Первое интервью Ларри Кингу Путин дал в сентябре 2000 года, в первый год своего президенства. Эта беседа вошла в историю из-за ответа главы государства на вопрос журналиста про российскую подлодку «Курск». «Она утонула», — заявил тогда Путин. Второе интервью вышло зимой в 2010 году, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра страны. Беседа записывалась при помощи спутникового телемоста и длилась чуть меньше часа. Премьер-министр рассказал о внутренней и внешней политике, дал оценку политике президента США Барака Обамы, ответил на вопросы о работе спецслужб, предстоящих выборах, ядерной программе Ирана, ситуации в Северной Корее и Афганистане, будущем договора по СНВ и своем отношении к утечке служебной информации на сайт WikiLeaks. Интервью для телеканалов CBS и PBS Встреча прошла в преддверии участия Владимира Путина в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, осенью 2015 года. Тогда Путин поделился примерным планом своего выступления в ООН, затронул тему борьбы с ИГИЛ, отвечал на вопросы о Соединенных штатах и России. Интервью Оливеру Стоуну Президент неоднократно встречался с американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Оливером Стоуном с 2015 года, когда тот начал работу над проектом «Интервью с Путиным». Всего с июля 2015 года по февраль 2017 года было записано 30 часов интервью, которые были сгруппированы в 12 бесед. Премьера четырехсерийного документального фильма состоялась летом 2017 года. А осенью вышла русская версия книги «Интервью с Владимиром Путиным», созданная по мотивам одноименного фильма. Следующая их встреча прошла летом 2019 года. В ходе разговора Стоун даже попросил президента стать крестным отцом для его дочери. Но в основном речь шла об отношениях президента с бывшим народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, о ситуации на Украине, о «вмешательстве РФ» в выборы в США. Интервью французской газете Le Figaro В ходе визита главы государства в Париж, для открытия выставки, которая была посвящена 300-летию с момента установления дипломатических связей между Россией и Францией, весной 2017 года состоялась запись интервью с журналистами французской газеты Le Figaro. Президент оценивал Франко-российские отношения, встречу с президентом Франции Макроном, ответил на вопросы об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и военному вмешательству на Ближний Востоке. Интервью телеканалу NBC с Меган Келли Первое интервью журналистке американского канала NBC Меган Келли и Владимира Путина прошло летом в 2017 году. Его посмотрело более шести миллионов американцев. Интервью было на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во «вмешательство в выборы в США», которые опровергли как в Белом доме, так и в Кремле. Следующее интервью журналистки и президента прошло весной 2018 года и записывалось оно в два дня: 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде. Тогда речь шла о возможной «холодной войне» между США и Россией, создании нового вооружения, силах ядерного сдерживания страны. Интервью телеканалу NBC с журналистом Киром Симмонсом Летом 2021 года президент пообщался с журналистом Киром Симмонсом. Это интервью отметилось фразой президента: «Вы затыкаете мне рот». Журналист неоднократно мешал президенту отвечать на заданные вопросы. В основном разговор Симмонсома и Путина затрагивал политику и высказывания президента США Джозефа Байдена, закон об иностранных агентах, отношения России и Китая. Интервью с ведущей Хедли Гэмбл для телеканала CNBC Осенью 2021 года после окончания пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC. Президент высказывался насчет ситуации на Ближнем Востоке, оценивал ситуацию с долларом в России и США и отметил свое отношение к AUKUS (союз Австралии, США и Великобритании). Эта встреча запомнилась высказыванием президента: «Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал…». Многие после заметили, что больше запомнилась внешность ведущей, ведь в российских сводках появилось достаточно заметок о внешности и гардеробе Гэмбл, а не о ее профессионализме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале февраля в Москву прибыл американский экс-журналист Fox News Такер Карлсон, чем вызвал у властей США испуг. Ведь Карлсон вполне может взять интервью у президента России Владимира Путина. В то время как США дали запрет на это журналисту еще осенью 2023 года, о чем он признался в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Вчера ночью был замечен кортеж Путина, который в позднее время покинул подмосковную резиденцию и направился в Кремль. Этот вечерний выезд породил слухи о все-таки состоявшейся встрече президента и журналиста Карлсона. Кто еще брал интервью у российского президента, напомнит URA.RU в своем материале: Первое интервью Ларри Кингу Путин дал в сентябре 2000 года, в первый год своего президенства. Эта беседа вошла в историю из-за ответа главы государства на вопрос журналиста про российскую подлодку «Курск». «Она утонула», — заявил тогда Путин. Второе интервью вышло зимой в 2010 году, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра страны. Беседа записывалась при помощи спутникового телемоста и длилась чуть меньше часа. Премьер-министр рассказал о внутренней и внешней политике, дал оценку политике президента США Барака Обамы, ответил на вопросы о работе спецслужб, предстоящих выборах, ядерной программе Ирана, ситуации в Северной Корее и Афганистане, будущем договора по СНВ и своем отношении к утечке служебной информации на сайт WikiLeaks. Встреча прошла в преддверии участия Владимира Путина в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, осенью 2015 года. Тогда Путин поделился примерным планом своего выступления в ООН, затронул тему борьбы с ИГИЛ, отвечал на вопросы о Соединенных штатах и России. Президент неоднократно встречался с американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Оливером Стоуном с 2015 года, когда тот начал работу над проектом «Интервью с Путиным». Всего с июля 2015 года по февраль 2017 года было записано 30 часов интервью, которые были сгруппированы в 12 бесед. Премьера четырехсерийного документального фильма состоялась летом 2017 года. А осенью вышла русская версия книги «Интервью с Владимиром Путиным», созданная по мотивам одноименного фильма. Следующая их встреча прошла летом 2019 года. В ходе разговора Стоун даже попросил президента стать крестным отцом для его дочери. Но в основном речь шла об отношениях президента с бывшим народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, о ситуации на Украине, о «вмешательстве РФ» в выборы в США. В ходе визита главы государства в Париж, для открытия выставки, которая была посвящена 300-летию с момента установления дипломатических связей между Россией и Францией, весной 2017 года состоялась запись интервью с журналистами французской газеты Le Figaro. Президент оценивал Франко-российские отношения, встречу с президентом Франции Макроном, ответил на вопросы об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и военному вмешательству на Ближний Востоке. Первое интервью журналистке американского канала NBC Меган Келли и Владимира Путина прошло летом в 2017 году. Его посмотрело более шести миллионов американцев. Интервью было на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во «вмешательство в выборы в США», которые опровергли как в Белом доме, так и в Кремле. Следующее интервью журналистки и президента прошло весной 2018 года и записывалось оно в два дня: 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде. Тогда речь шла о возможной «холодной войне» между США и Россией, создании нового вооружения, силах ядерного сдерживания страны. Летом 2021 года президент пообщался с журналистом Киром Симмонсом. Это интервью отметилось фразой президента: «Вы затыкаете мне рот». Журналист неоднократно мешал президенту отвечать на заданные вопросы. В основном разговор Симмонсома и Путина затрагивал политику и высказывания президента США Джозефа Байдена, закон об иностранных агентах, отношения России и Китая. Осенью 2021 года после окончания пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC. Президент высказывался насчет ситуации на Ближнем Востоке, оценивал ситуацию с долларом в России и США и отметил свое отношение к AUKUS (союз Австралии, США и Великобритании). Эта встреча запомнилась высказыванием президента: «Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал…». Многие после заметили, что больше запомнилась внешность ведущей, ведь в российских сводках появилось достаточно заметок о внешности и гардеробе Гэмбл, а не о ее профессионализме.