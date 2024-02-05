Журналист из США, которому запретили общаться с Путиным, приехал в Россию и высказался о стране. Видео

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что любит Москву

05 февраля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон не стал отрицать сообщения, что он будет общаться с Владимиром Путиным Фото: Zuma/TASS Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон приехал в Россию. Он не стал отрицать, что хочет взять интервью у президента страны Владимира Путина, что на родине ему запрещали. Он также заявил, что любит Москву. «Я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», — заявил Такер Карлсон. Его слова передает Пятый канал. Он также высказался о Москве. По его словам, это очень красивый город, он любит его. На вопрос, будет ли интервью с Путиным, Карлсон не ответил прямо. Он заявил, что не отрицает информацию о разговоре с главой РФ. Сейчас журналист находится в одной из московских гостиниц, передает RT. Карлсон хочет взять интервью у Путина уже несколько месяцев. Власти США, как только узнав об этом, запретили журналисту общаться с президентом страны. Это сильно не понравилось Карлсону. Кто такой Карслон, почему он приехал в Россию и его позиция по Украине — в материале URA.RU.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон приехал в Россию. Он не стал отрицать, что хочет взять интервью у президента страны Владимира Путина, что на родине ему запрещали. Он также заявил, что любит Москву. «Я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», — заявил Такер Карлсон. Его слова передает Пятый канал. Он также высказался о Москве. По его словам, это очень красивый город, он любит его. На вопрос, будет ли интервью с Путиным, Карлсон не ответил прямо. Он заявил, что не отрицает информацию о разговоре с главой РФ. Сейчас журналист находится в одной из московских гостиниц, передает RT. Карлсон хочет взять интервью у Путина уже несколько месяцев. Власти США, как только узнав об этом, запретили журналисту общаться с президентом страны. Это сильно не понравилось Карлсону. Кто такой Карслон, почему он приехал в Россию и его позиция по Украине — в материале URA.RU.