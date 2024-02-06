Новый премьер Казахстана раскрыл главную задачу правительства

Бектенов назвал главной задачей правительства Казахстана поддержку бизнеса

06 февраля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Олжас Бектенов сообщил, что в стране будут приняты меры для развития производства в Казахстане Фото: Георгий Бергал © URA.RU Основной задачей правительства станет поддержка бизнеса в Казахстане. Об этом сообщил новый премьер-министр республики Олжас Бектенов. «Наша основная задача — поддержка отечественного бизнеса», — заявил Бектенов во время пленарного заседания после одобрения его кандидатуры на пост главы правительства. По его словам, в стране будут приниматься оперативные и решительные меры для развития отечественного производства. Он отметил, что нужно увеличить количество производимой в Казахстане продукции. Он добавил, что также будет запущена система офтейк-контрактов. Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отправлении правительства республики в отставку. Согласно документу, Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра, стал временно исполняющим обязанности премьера, передает телеканал 360.

Основной задачей правительства станет поддержка бизнеса в Казахстане. Об этом сообщил новый премьер-министр республики Олжас Бектенов. «Наша основная задача — поддержка отечественного бизнеса», — заявил Бектенов во время пленарного заседания после одобрения его кандидатуры на пост главы правительства. По его словам, в стране будут приниматься оперативные и решительные меры для развития отечественного производства. Он отметил, что нужно увеличить количество производимой в Казахстане продукции. Он добавил, что также будет запущена система офтейк-контрактов. Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отправлении правительства республики в отставку. Согласно документу, Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра, стал временно исполняющим обязанности премьера, передает телеканал 360.