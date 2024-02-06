Новый премьер Казахстана раскрыл главную задачу правительства

Бектенов назвал главной задачей правительства Казахстана поддержку бизнеса
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Виды Москвы. Москва, флаг казахстана, посольство казахстана
Олжас Бектенов сообщил, что в стране будут приняты меры для развития производства в Казахстане Фото:

Основной задачей правительства станет поддержка бизнеса в Казахстане. Об этом сообщил новый премьер-министр республики Олжас Бектенов.

«Наша основная задача — поддержка отечественного бизнеса», — заявил Бектенов во время пленарного заседания после одобрения его кандидатуры на пост главы правительства. По его словам, в стране будут приниматься оперативные и решительные меры для развития отечественного производства.

Он отметил, что нужно увеличить количество производимой в Казахстане продукции. Он добавил, что также будет запущена система офтейк-контрактов.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отправлении правительства республики в отставку. Согласно документу, Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра, стал временно исполняющим обязанности премьера, передает телеканал 360.

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Основной задачей правительства станет поддержка бизнеса в Казахстане. Об этом сообщил новый премьер-министр республики Олжас Бектенов. «Наша основная задача — поддержка отечественного бизнеса», — заявил Бектенов во время пленарного заседания после одобрения его кандидатуры на пост главы правительства. По его словам, в стране будут приниматься оперативные и решительные меры для развития отечественного производства. Он отметил, что нужно увеличить количество производимой в Казахстане продукции. Он добавил, что также будет запущена система офтейк-контрактов. Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отправлении правительства республики в отставку. Согласно документу, Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра, стал временно исполняющим обязанности премьера, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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