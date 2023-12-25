Аэропорт Салехарда передадут в пользование концессионеру на 30 лет

Власти Ямала подписали концессионное соглашение с ООО «Новапорт-Проект»

26 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

В Салехарде подписали концессию на реконструкцию аэропорта окружной столицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Аэропорт Салехарда будет передан концессионеру на тридцатилетний срок. Условия концессии определены в договоре, который региональные власти подписали с ООО «Новапорт-Проект», сообщает пресс-служба окружного правительства. «Аэропортовый комплекс в Салехарде будет строить ООО „Новапорт-Проект“. Концессионное соглашение с победителем конкурса подписано в Салехарде. Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Аэропорт будет передан концессионеру на срок действия соглашения — 30 лет», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что на основе открытого конкурентного конкурса, Ямал получил лучшее предложение по реконструкции аэропорта в окружной столице. Это уже второй концессионный проект — первый успешно реализуется в Новом Уренгое. Реконструкция аэропорта предполагает увеличение площади с 4,5 до 18 тысяч квадратных метров с учетом здания аэровокзала. Перед воздушной гаванью появится парковка не менее чем на 150 машиномест. Аэропорт в Салехарде будет реконструирован к концу 2027 года. Один год займут работы по проектированию, в следующие два пройдут основные работы по реконструкции. Реконструкцией займется ООО «Новапорт-Проект», зарегистрированная в Москве.

Аэропорт Салехарда будет передан концессионеру на тридцатилетний срок. Условия концессии определены в договоре, который региональные власти подписали с ООО «Новапорт-Проект», сообщает пресс-служба окружного правительства. «Аэропортовый комплекс в Салехарде будет строить ООО „Новапорт-Проект“. Концессионное соглашение с победителем конкурса подписано в Салехарде. Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Аэропорт будет передан концессионеру на срок действия соглашения — 30 лет», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что на основе открытого конкурентного конкурса, Ямал получил лучшее предложение по реконструкции аэропорта в окружной столице. Это уже второй концессионный проект — первый успешно реализуется в Новом Уренгое. Реконструкция аэропорта предполагает увеличение площади с 4,5 до 18 тысяч квадратных метров с учетом здания аэровокзала. Перед воздушной гаванью появится парковка не менее чем на 150 машиномест. Аэропорт в Салехарде будет реконструирован к концу 2027 года. Один год займут работы по проектированию, в следующие два пройдут основные работы по реконструкции. Реконструкцией займется ООО «Новапорт-Проект», зарегистрированная в Москве.