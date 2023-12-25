Аэропорт Салехарда передадут в пользование концессионеру на 30 лет

Аэропорт Салехарда будет передан концессионеру на тридцатилетний срок. Условия концессии определены в договоре, который региональные власти подписали с ООО «Новапорт-Проект», сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Аэропортовый комплекс в Салехарде будет строить ООО „Новапорт-Проект“. Концессионное соглашение с победителем конкурса подписано в Салехарде. Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Аэропорт будет передан концессионеру на срок действия соглашения — 30 лет», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что на основе открытого конкурентного конкурса, Ямал получил лучшее предложение по реконструкции аэропорта в окружной столице. Это уже второй концессионный проект — первый успешно реализуется в Новом Уренгое.
Реконструкция аэропорта предполагает увеличение площади с 4,5 до 18 тысяч квадратных метров с учетом здания аэровокзала. Перед воздушной гаванью появится парковка не менее чем на 150 машиномест.
Аэропорт в Салехарде будет реконструирован к концу 2027 года. Один год займут работы по проектированию, в следующие два пройдут основные работы по реконструкции. Реконструкцией займется ООО «Новапорт-Проект», зарегистрированная в Москве.
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