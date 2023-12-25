25 декабря 2023

Аэропорт Салехарда передадут в пользование концессионеру на 30 лет

Власти Ямала подписали концессионное соглашение с ООО «Новапорт-Проект»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард
В Салехарде подписали концессию на реконструкцию аэропорта окружной столицы Фото:

Аэропорт Салехарда будет передан концессионеру на тридцатилетний срок. Условия концессии определены в договоре, который региональные власти подписали с ООО «Новапорт-Проект», сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Аэропортовый комплекс в Салехарде будет строить ООО „Новапорт-Проект“. Концессионное соглашение с победителем конкурса подписано в Салехарде. Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Аэропорт будет передан концессионеру на срок действия соглашения — 30 лет», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что на основе открытого конкурентного конкурса, Ямал получил лучшее предложение по реконструкции аэропорта в окружной столице. Это уже второй концессионный проект — первый успешно реализуется в Новом Уренгое.

Реконструкция аэропорта предполагает увеличение площади с 4,5 до 18 тысяч квадратных метров с учетом здания аэровокзала. Перед воздушной гаванью появится парковка не менее чем на 150 машиномест.

Аэропорт в Салехарде будет реконструирован к концу 2027 года. Один год займут работы по проектированию, в следующие два пройдут основные работы по реконструкции. Реконструкцией займется ООО «Новапорт-Проект», зарегистрированная в Москве.

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Аэропорт Салехарда будет передан концессионеру на тридцатилетний срок. Условия концессии определены в договоре, который региональные власти подписали с ООО «Новапорт-Проект», сообщает пресс-служба окружного правительства. «Аэропортовый комплекс в Салехарде будет строить ООО „Новапорт-Проект“. Концессионное соглашение с победителем конкурса подписано в Салехарде. Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Аэропорт будет передан концессионеру на срок действия соглашения — 30 лет», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что на основе открытого конкурентного конкурса, Ямал получил лучшее предложение по реконструкции аэропорта в окружной столице. Это уже второй концессионный проект — первый успешно реализуется в Новом Уренгое. Реконструкция аэропорта предполагает увеличение площади с 4,5 до 18 тысяч квадратных метров с учетом здания аэровокзала. Перед воздушной гаванью появится парковка не менее чем на 150 машиномест. Аэропорт в Салехарде будет реконструирован к концу 2027 года. Один год займут работы по проектированию, в следующие два пройдут основные работы по реконструкции. Реконструкцией займется ООО «Новапорт-Проект», зарегистрированная в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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