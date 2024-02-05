Мэрия Перми установила размер земельных участков для участников СВО

Администрация Перми предлагает бесплатно выделять участникам СВО земельные участки от 450 кв. м. до 1200 кв. м. Соответствующий проект решения глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение гордумы, документ опубликован на сайте ведомства.
«Установить предельные размеры земельных участков, предоставляемых военнослужащим, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей в собственность на территории Пермского края», в собственность бесплатно на территории города Перми для индивидуального жилищного строительства. Максимальный — 1200 кв. м. Минимальный — 450 кв. м.», — говорится в документе.
Закон о бесплатном предоставлении земли военнослужащим был принят заксобранием региона в ноябре 2023 года. Депутаты Добрянки готовы выделять участки размером в полгектара.
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