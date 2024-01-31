31 января 2024

Ветераны СВО из пермской Добрянки получат по полгектара земли

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Каменка, убийство Калугина. Тюмень, карта земельного участка, межевание земли, каменка
Земельные участки распределят между ветеранами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае дума Добрянского округа приняла решение о предоставлении земельных участков участникам спецоперации и членам их семей. Ветераны смогут получить наделы до 0,5 га, сообщают в Совете представительных органов муниципальных образований Прикамья.

«Дума Добрянского округа установила размеры земельных участков для передачи в собственность участникам СВО и членам их семей. Минимальный размер участка под ИЖС в сложившейся застройке — 0,04 га, при формировании новой застройки — 0,06 га; максимальный размер — 0,3 га. Для ведения животноводства или фермерского хозяйства желающие могут получить от 0,25 га до 0,5 га», — говорится в telegram-канале Совета.

Ранее в Пермском крае на уровне региона был принят закон о бесплатном выделении земель для участников СВО и их семей. После этого муниципалитеты начали определять порядок предоставления участков.

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В Пермском крае дума Добрянского округа приняла решение о предоставлении земельных участков участникам спецоперации и членам их семей. Ветераны смогут получить наделы до 0,5 га, сообщают в Совете представительных органов муниципальных образований Прикамья. «Дума Добрянского округа установила размеры земельных участков для передачи в собственность участникам СВО и членам их семей. Минимальный размер участка под ИЖС в сложившейся застройке — 0,04 га, при формировании новой застройки — 0,06 га; максимальный размер — 0,3 га. Для ведения животноводства или фермерского хозяйства желающие могут получить от 0,25 га до 0,5 га», — говорится в telegram-канале Совета. Ранее в Пермском крае на уровне региона был принят закон о бесплатном выделении земель для участников СВО и их семей. После этого муниципалитеты начали определять порядок предоставления участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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