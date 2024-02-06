Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в сфере образования ХМАО

HeadHunter: самая высокая зарплата в ХМАО у лаборантов и бизнес-тренеров
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО лаборантам и бизнес-тренерам предлагают зарплату в 70-75 тысяч рублей Фото:

Самые высокооплачиваемые вакансии в сфере образования и науки Югры у лаборантов и бизнес-тренеров. В среднем соискателям на эти должности предлагают зарплату в 70-75 тысяч рублей ежемесячно. Статистику за январь корреспонденту URA.RU предоставили эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter.

«Средняя предлагаемая зарплата в январе 2024 составила 62 737 рублей, это на 21% больше, чем в декабре 2023 года. Среди конкретных специальностей в топ-5 с наибольшей предлагаемой зарплатой входят: лаборанты (средняя предлагаемая зарплата составила 75 000 рублей), бизнес-тренеры (70 000 рублей) научные специалисты (63 700 рублей), методисты (54 000 рублей), психологи (52 500 рублей)», — сообщили в HeadHunter.

По данным экспертов платформы, в области науки и образования наблюдается высокая конкуренция. Так, в среднем на одну вакансию приходится 14,2 резюме.

В 2023 году учителям в Югре предлагали среднюю зарплату в размере 52 тысяч рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. При этом, воспитателям работодатели обещали в среднем 40 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что самую высокую зарплату среди учителей в Югре предлагают преподавателям английского языка, педагогам начальных классов и некоторым предметникам. Ежемесячно работодатели готовы платить учителям иностранного языка от 60 до 100 тысяч рублей.

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Самые высокооплачиваемые вакансии в сфере образования и науки Югры у лаборантов и бизнес-тренеров. В среднем соискателям на эти должности предлагают зарплату в 70-75 тысяч рублей ежемесячно. Статистику за январь корреспонденту URA.RU предоставили эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter. «Средняя предлагаемая зарплата в январе 2024 составила 62 737 рублей, это на 21% больше, чем в декабре 2023 года. Среди конкретных специальностей в топ-5 с наибольшей предлагаемой зарплатой входят: лаборанты (средняя предлагаемая зарплата составила 75 000 рублей), бизнес-тренеры (70 000 рублей) научные специалисты (63 700 рублей), методисты (54 000 рублей), психологи (52 500 рублей)», — сообщили в HeadHunter. По данным экспертов платформы, в области науки и образования наблюдается высокая конкуренция. Так, в среднем на одну вакансию приходится 14,2 резюме. В 2023 году учителям в Югре предлагали среднюю зарплату в размере 52 тысяч рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. При этом, воспитателям работодатели обещали в среднем 40 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о том, что самую высокую зарплату среди учителей в Югре предлагают преподавателям английского языка, педагогам начальных классов и некоторым предметникам. Ежемесячно работодатели готовы платить учителям иностранного языка от 60 до 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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