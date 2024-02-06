Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в сфере образования ХМАО

HeadHunter: самая высокая зарплата в ХМАО у лаборантов и бизнес-тренеров

06 февраля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

В ХМАО лаборантам и бизнес-тренерам предлагают зарплату в 70-75 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самые высокооплачиваемые вакансии в сфере образования и науки Югры у лаборантов и бизнес-тренеров. В среднем соискателям на эти должности предлагают зарплату в 70-75 тысяч рублей ежемесячно. Статистику за январь корреспонденту URA.RU предоставили эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter. «Средняя предлагаемая зарплата в январе 2024 составила 62 737 рублей, это на 21% больше, чем в декабре 2023 года. Среди конкретных специальностей в топ-5 с наибольшей предлагаемой зарплатой входят: лаборанты (средняя предлагаемая зарплата составила 75 000 рублей), бизнес-тренеры (70 000 рублей) научные специалисты (63 700 рублей), методисты (54 000 рублей), психологи (52 500 рублей)», — сообщили в HeadHunter. По данным экспертов платформы, в области науки и образования наблюдается высокая конкуренция. Так, в среднем на одну вакансию приходится 14,2 резюме. В 2023 году учителям в Югре предлагали среднюю зарплату в размере 52 тысяч рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. При этом, воспитателям работодатели обещали в среднем 40 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о том, что самую высокую зарплату среди учителей в Югре предлагают преподавателям английского языка, педагогам начальных классов и некоторым предметникам. Ежемесячно работодатели готовы платить учителям иностранного языка от 60 до 100 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые высокооплачиваемые вакансии в сфере образования и науки Югры у лаборантов и бизнес-тренеров. В среднем соискателям на эти должности предлагают зарплату в 70-75 тысяч рублей ежемесячно. Статистику за январь корреспонденту URA.RU предоставили эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter. «Средняя предлагаемая зарплата в январе 2024 составила 62 737 рублей, это на 21% больше, чем в декабре 2023 года. Среди конкретных специальностей в топ-5 с наибольшей предлагаемой зарплатой входят: лаборанты (средняя предлагаемая зарплата составила 75 000 рублей), бизнес-тренеры (70 000 рублей) научные специалисты (63 700 рублей), методисты (54 000 рублей), психологи (52 500 рублей)», — сообщили в HeadHunter. По данным экспертов платформы, в области науки и образования наблюдается высокая конкуренция. Так, в среднем на одну вакансию приходится 14,2 резюме. В 2023 году учителям в Югре предлагали среднюю зарплату в размере 52 тысяч рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. При этом, воспитателям работодатели обещали в среднем 40 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о том, что самую высокую зарплату среди учителей в Югре предлагают преподавателям английского языка, педагогам начальных классов и некоторым предметникам. Ежемесячно работодатели готовы платить учителям иностранного языка от 60 до 100 тысяч рублей.