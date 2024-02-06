Курганская семья пришла на Первый канал из-за издевательств отца над детьми. Видео

06 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Жительница Курганской области пришла на Первый канал, чтобы пожаловаться на своего отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья из Юргамышского округа Курганской области попала на телепередачу «Мужское/Женское» на федеральном канале. В выпуске рассказывается об отце, который якобы издевается на своими детьми. Об этом сообщается на официальном сайте Первого канала. «18-летняя Александра Кузнецова из Кургана просит помочь лишить ее отца Андрея Кузнецова родительских прав на младших сестер. По словам девушки, после смерти мамы дети стали ему не нужны. Теперь Андрей тратит деньги на новую возлюбленную. Сам Андрей уверен, что старшую дочь дети не волнуют, ей нужны только пособия», — указано в описании выпуска на сайте Первого канала. На передачу пришла старшая дочь Кузнецова. Сам отец отрицает, что младшие дочери подвергались какому-либо насилию. В опросе от сотрудников Первого канала соседи Кузнецова рассказали, что не замечали, чтобы он был пьяным или агрессивным по отношению к детям. Однако соседи указали на неадекватное поведение старшей дочери Александры. Сама девушка планировала забрать у отца младших сестер. В передаче также прозвучало, что заместитель главы Юргамышского округа по социальной политике пыталась отговорить семью идти на федеральный канал. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Юргамышского округа. По одному из телефонов, что был в распоряжении редакции, трубку никто не взял. На второй номер ответили сотрудники бухгалтерии, сообщив, что сотрудники приемной вероятно отсутствуют на месте из-за окончания рабочего дня. Комментарий от администрации будет получен позже. Корреспондент также попыталась связаться с соцопекой Курганской области. Там журналисту порекомендовали обратиться в отдел соцопеки в Юргамышском округе. Ситуацией семьи Кузнецовых также заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Председатель СКР потребовал проверить работу курганских органов опеки. Бастрыкину доложили, что отец ненадлежащим образом воспитывал своих младших дочерей, а сотрудники госучреждения якобы не принимают мер по контролю за семьей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья из Юргамышского округа Курганской области попала на телепередачу «Мужское/Женское» на федеральном канале. В выпуске рассказывается об отце, который якобы издевается на своими детьми. Об этом сообщается на официальном сайте Первого канала. «18-летняя Александра Кузнецова из Кургана просит помочь лишить ее отца Андрея Кузнецова родительских прав на младших сестер. По словам девушки, после смерти мамы дети стали ему не нужны. Теперь Андрей тратит деньги на новую возлюбленную. Сам Андрей уверен, что старшую дочь дети не волнуют, ей нужны только пособия», — указано в описании выпуска на сайте Первого канала. На передачу пришла старшая дочь Кузнецова. Сам отец отрицает, что младшие дочери подвергались какому-либо насилию. В опросе от сотрудников Первого канала соседи Кузнецова рассказали, что не замечали, чтобы он был пьяным или агрессивным по отношению к детям. Однако соседи указали на неадекватное поведение старшей дочери Александры. Сама девушка планировала забрать у отца младших сестер. В передаче также прозвучало, что заместитель главы Юргамышского округа по социальной политике пыталась отговорить семью идти на федеральный канал. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Юргамышского округа. По одному из телефонов, что был в распоряжении редакции, трубку никто не взял. На второй номер ответили сотрудники бухгалтерии, сообщив, что сотрудники приемной вероятно отсутствуют на месте из-за окончания рабочего дня. Комментарий от администрации будет получен позже. Корреспондент также попыталась связаться с соцопекой Курганской области. Там журналисту порекомендовали обратиться в отдел соцопеки в Юргамышском округе. Ситуацией семьи Кузнецовых также заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Председатель СКР потребовал проверить работу курганских органов опеки. Бастрыкину доложили, что отец ненадлежащим образом воспитывал своих младших дочерей, а сотрудники госучреждения якобы не принимают мер по контролю за семьей.