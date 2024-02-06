Власти Салехарда не смогли взыскать 3 млрд рублей с подрядчика «Ямал-Арены»

Арбитражный суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, арест, судья, суд, судебный процесс, мера пресечения, лишение свободы, задержание
Арбитражный суд ЯНАО заморозил иск мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал-Арены» Фото:

Суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей, следует из информации, опубликованной в картотеке Арбитражного суда ЯНАО.

«Арбитражный суд ЯНАО принял решение приостановить производство по иску администрации Салехарда к ООО „Магнум“ (Московская область) о взыскании 2 993 589 217 рублей 22 копеек», — сообщается в карточке дела на сайте Арбитражного суда ЯНАО. Причина приостановки производства не указана.

Иск был подан в суд 28 ноября 2023 года, 5 декабря суд иск зарегистрировал, было назначено судебное заседание. Арбитражный суд Московской области принял решение о введении в компании конкурсного управляющего 6 декабря. Им стала Татьяна Бубнова, которая была привлечена к делу в качестве третьего лица. На прошедшем 5 февраля заседании Арбитражного суда ЯНАО, производство по делу было приостановлено, очевидно, по причине процедуры банкротства компании «Магнум».

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Салехарда. На момент публикации новости ответ не получен.

ООО «Магнум» было главным подрядчиком при строительстве «Ямал-Арены», которая должна стать крупнейшим спортивным сооружением округа и строится с 2016 года на основе концессионного соглашения. Сроки окончания строительства постоянно переносились, в начале объект планировали сдать в 2021 году, позже завершение перенесли на весну 2023 года. Власти Салехарда сообщали, что подрядчик приступил к черновой отделке строения. Перенос окончания строительства был связан с введением западных санкций. В ноябре власти Салехарда обратились в Арбитражный суд ЯНАО с целью взыскать с подрядчика почти три миллиарда рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей, следует из информации, опубликованной в картотеке Арбитражного суда ЯНАО. «Арбитражный суд ЯНАО принял решение приостановить производство по иску администрации Салехарда к ООО „Магнум“ (Московская область) о взыскании 2 993 589 217 рублей 22 копеек», — сообщается в карточке дела на сайте Арбитражного суда ЯНАО. Причина приостановки производства не указана. Иск был подан в суд 28 ноября 2023 года, 5 декабря суд иск зарегистрировал, было назначено судебное заседание. Арбитражный суд Московской области принял решение о введении в компании конкурсного управляющего 6 декабря. Им стала Татьяна Бубнова, которая была привлечена к делу в качестве третьего лица. На прошедшем 5 февраля заседании Арбитражного суда ЯНАО, производство по делу было приостановлено, очевидно, по причине процедуры банкротства компании «Магнум». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Салехарда. На момент публикации новости ответ не получен. ООО «Магнум» было главным подрядчиком при строительстве «Ямал-Арены», которая должна стать крупнейшим спортивным сооружением округа и строится с 2016 года на основе концессионного соглашения. Сроки окончания строительства постоянно переносились, в начале объект планировали сдать в 2021 году, позже завершение перенесли на весну 2023 года. Власти Салехарда сообщали, что подрядчик приступил к черновой отделке строения. Перенос окончания строительства был связан с введением западных санкций. В ноябре власти Салехарда обратились в Арбитражный суд ЯНАО с целью взыскать с подрядчика почти три миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...