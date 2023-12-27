Мэрия Салехарда требует неустойку в три миллиарда рублей с подрядчика «Ямал-Арены»

Власти Салехарда подали иск на ООО «Магнум», которое строит «Ямал-Арену»

28 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Мэрия Салехарда требует от подрядчика «Ямал-Арены» 3 млрд рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Власти Салехарда (ЯНАО) подали в суд на подрядчика «Ямал-Арены». Мэрия окружной столицы намерена взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей, иск зарегистрирован в окружном Арбитражном суде. «Судья Арбитражного суда ЯНАО [Сергей] Соколов, рассмотрев исковое заявление администрации Салехарда к обществу с ограниченной ответственностью „Магнум“ о взыскании 2 993 589 217 рублей 22 копеек, установил. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание на 05 февраля 2024 года», — сообщается в определении Арбитражного суда ЯНАО о принятии иска к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Салехарда с просьбой пояснить, действительно ли претензии городских властей связаны с невыполнением обязательств подрядчика по строительству «Ямал-арены». На момент публикации новости ответ не получен. По данным ресурса «Audit-It», компания «Магнум» зарегистрирована в Жуковском Московской области, ее основная деятельность связана со строительством жилых и нежилых зданий. По состоянию на октябрь у предпринимателя имелась налоговая задолженность в сумме 895 миллионов рублей, выручка предприятия за год упала на 34 процента. Ранее URA.RU рассказало, что строительство уникального спорткомплекса началось в окружной столице в 2016 году. Объект строился на условиях концессионного соглашения между властями округа и ОАО «Газпромнефть». В 2019 году субподрядчик — ООО «Мавекс», занимавшийся устройством бетонного основания, вступил в судебные распри с ООО «Магнум» из-за задержки выплат по контрактным обязательствам. В ответ на это, представители «Магнум» заявили о нарушении требований проектной документации при проведении работ. С мая по декабрь 2018 года работы по строительству не велись, а после их возобновления, примерным сроком сдачи объекта назывался 2021 год. Но к заданному сроку строители не успели, после чего мэр Салехарда Алексей Титовский перенес сроки сдачи на весну 2023 года. В начале года, окружные власти сообщили, что подрядчик приступил к черновой отделочной работе и монтажу декоративных элементов фасада. Сроки сдачи объекта немного сдвинутся из-за санкционного давления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Салехарда (ЯНАО) подали в суд на подрядчика «Ямал-Арены». Мэрия окружной столицы намерена взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей, иск зарегистрирован в окружном Арбитражном суде. «Судья Арбитражного суда ЯНАО [Сергей] Соколов, рассмотрев исковое заявление администрации Салехарда к обществу с ограниченной ответственностью „Магнум“ о взыскании 2 993 589 217 рублей 22 копеек, установил. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание на 05 февраля 2024 года», — сообщается в определении Арбитражного суда ЯНАО о принятии иска к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Салехарда с просьбой пояснить, действительно ли претензии городских властей связаны с невыполнением обязательств подрядчика по строительству «Ямал-арены». На момент публикации новости ответ не получен. По данным ресурса «Audit-It», компания «Магнум» зарегистрирована в Жуковском Московской области, ее основная деятельность связана со строительством жилых и нежилых зданий. По состоянию на октябрь у предпринимателя имелась налоговая задолженность в сумме 895 миллионов рублей, выручка предприятия за год упала на 34 процента. Ранее URA.RU рассказало, что строительство уникального спорткомплекса началось в окружной столице в 2016 году. Объект строился на условиях концессионного соглашения между властями округа и ОАО «Газпромнефть». В 2019 году субподрядчик — ООО «Мавекс», занимавшийся устройством бетонного основания, вступил в судебные распри с ООО «Магнум» из-за задержки выплат по контрактным обязательствам. В ответ на это, представители «Магнум» заявили о нарушении требований проектной документации при проведении работ. С мая по декабрь 2018 года работы по строительству не велись, а после их возобновления, примерным сроком сдачи объекта назывался 2021 год. Но к заданному сроку строители не успели, после чего мэр Салехарда Алексей Титовский перенес сроки сдачи на весну 2023 года. В начале года, окружные власти сообщили, что подрядчик приступил к черновой отделочной работе и монтажу декоративных элементов фасада. Сроки сдачи объекта немного сдвинутся из-за санкционного давления.