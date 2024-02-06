УФАС наказала подрядчика властей ХМАО, который обслуживал кнопки экстренного вызова полиции

Подрядчик властей ХМАО лишился доступа к закупкам из-за нарушения контракта

06 февраля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Подрядчика, обслуживающего кнопки экстренного вызова полиции в Излучинске, лишили доступа к госзакупкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комиссия Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесла подрядчика властей Излучинска — компанию «Инжиниринг», которая устанавливала кнопки вызова полиции в общественных местах, в реестр недобросовестных поставщиков. Ведомство сообщило, что предприятие не выполняло условия контракта. «Между муниципальным казенным учреждением „Партнер“ (Излучинск) и ООО „Инжиниринг“ заключен контракт на оказание услуг по обслуживанию инженерно-технических средств в местах массового пребывания людей: стационарных стоек с кнопкой экстренного вызова наряда полиции, голосовой системы оповещения, расположенной на центральной площади. Комиссия Ханты-Мансийского УФАС выявила нарушения и решила включить ООО „Инжиниринг“ в реестр недобросовестных поставщиков: компания не исполняла обязательства по контракту, что подтверждается актами проверки», — указано в публикации на сайте УФАС по ХМАО. Муниципальное учреждение неоднократно напоминал подрядчику о его обязательствах, но ООО «Инжиниринг» не отвечал на полученные письма. Внесение компании в список недобросовестных поставщиков убережет заказчиков от сотрудничества с ненадежным: предприятие не сможет участвовать в других государственных и муниципальных закупках. Ранее URA.RU писало, что УФАС наказала алкомаркет в ХМАО за вызывающую рекламу девушки с пивом. Наклейки с информацией располагались на входной группе магазина в Нижневартовске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комиссия Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесла подрядчика властей Излучинска — компанию «Инжиниринг», которая устанавливала кнопки вызова полиции в общественных местах, в реестр недобросовестных поставщиков. Ведомство сообщило, что предприятие не выполняло условия контракта. «Между муниципальным казенным учреждением „Партнер“ (Излучинск) и ООО „Инжиниринг“ заключен контракт на оказание услуг по обслуживанию инженерно-технических средств в местах массового пребывания людей: стационарных стоек с кнопкой экстренного вызова наряда полиции, голосовой системы оповещения, расположенной на центральной площади. Комиссия Ханты-Мансийского УФАС выявила нарушения и решила включить ООО „Инжиниринг“ в реестр недобросовестных поставщиков: компания не исполняла обязательства по контракту, что подтверждается актами проверки», — указано в публикации на сайте УФАС по ХМАО. Муниципальное учреждение неоднократно напоминал подрядчику о его обязательствах, но ООО «Инжиниринг» не отвечал на полученные письма. Внесение компании в список недобросовестных поставщиков убережет заказчиков от сотрудничества с ненадежным: предприятие не сможет участвовать в других государственных и муниципальных закупках. Ранее URA.RU писало, что УФАС наказала алкомаркет в ХМАО за вызывающую рекламу девушки с пивом. Наклейки с информацией располагались на входной группе магазина в Нижневартовске.