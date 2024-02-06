Эквадор предложил РФ проверить санитарные нормы после запрета на ввоз бананов

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Продуктовый магазин. Курган, бананы
Торговое представительство Эквадора хочет встретиться с Россельхознадзором Фото:

Торговое представительство Эквадора в России требует провести срочную встречу с представителями Россельхознадзора из-за просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов. Об этом сообщили в агентстве Primicias.

«Торговое представительство Эквадора в Москве ищет диалога с российской фитосанитарной службой после просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов», — говорится в материале. Бананы из Эквадора несут риск для здоровья, который связан с многоядной мухой-горбаткой, переносчиком холеры.

Ранее Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Глава ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар сообщил, что принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ.

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Торговое представительство Эквадора в России требует провести срочную встречу с представителями Россельхознадзора из-за просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов. Об этом сообщили в агентстве Primicias. «Торговое представительство Эквадора в Москве ищет диалога с российской фитосанитарной службой после просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов», — говорится в материале. Бананы из Эквадора несут риск для здоровья, который связан с многоядной мухой-горбаткой, переносчиком холеры. Ранее Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Глава ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар сообщил, что принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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