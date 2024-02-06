Эквадор предложил РФ проверить санитарные нормы после запрета на ввоз бананов

Торговое представительство Эквадора в России требует провести срочную встречу с представителями Россельхознадзора из-за просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов. Об этом сообщили в агентстве Primicias.
«Торговое представительство Эквадора в Москве ищет диалога с российской фитосанитарной службой после просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов», — говорится в материале. Бананы из Эквадора несут риск для здоровья, который связан с многоядной мухой-горбаткой, переносчиком холеры.
Ранее Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Глава ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар сообщил, что принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ.
Торговое представительство Эквадора в России требует провести срочную встречу с представителями Россельхознадзора из-за просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов. Об этом сообщили в агентстве Primicias. «Торговое представительство Эквадора в Москве ищет диалога с российской фитосанитарной службой после просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов», — говорится в материале. Бананы из Эквадора несут риск для здоровья, который связан с многоядной мухой-горбаткой, переносчиком холеры. Ранее Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Глава ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар сообщил, что принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ.