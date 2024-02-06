В мире Эквадор предложил РФ проверить санитарные нормы после запрета на ввоз бананов 06 февраля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 + Торговое представительство Эквадора хочет встретиться с Россельхознадзором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Торговое представительство Эквадора в России требует провести срочную встречу с представителями Россельхознадзора из-за просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов. Об этом сообщили в агентстве Primicias. «Торговое представительство Эквадора в Москве ищет диалога с российской фитосанитарной службой после просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов», — говорится в материале . Бананы из Эквадора несут риск для здоровья, который связан с многоядной мухой-горбаткой, переносчиком холеры. Ранее Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Глава ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар сообщил, что принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ. Торговое представительство Эквадора в России требует провести срочную встречу с представителями Россельхознадзора из-за просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов. Об этом сообщили в агентстве Primicias. «Торговое представительство Эквадора в Москве ищет диалога с российской фитосанитарной службой после просьбы приостановить сертификацию пяти эквадорских экспортеров бананов», — говорится в материале. Бананы из Эквадора несут риск для здоровья, который связан с многоядной мухой-горбаткой, переносчиком холеры. Ранее Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора. Глава ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар сообщил, что принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям