В Сургуте ученики трех школ переведены на дистант

06 февраля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Часть школьников Сургута отправили на дистант из-за подозрения на корь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. В городской мэрии агентству сообщили, что дети будут учиться дома с помощью информационной платформы. «Обучение всех детей, отстраненных от посещения образовательного учреждения, будет организовано с использованием информационно-коммуникационной образовательной платформы „Сферум“. Детям необходимо будет подключаться к урокам в соответствии с расписанием, выполнять классную работу и домашнее задание», — рассказали корреспонденту URA.RU в мэрии. Симптомы, схожие с корью, выявили у нескольких подростков 7-8 классов. На дистанционное обучение отправили детей, которые не привиты от инфекционного заболевания. Ранее URA.RU исало, что на дистанционное обучение перевели школьников Нефтеюганска и Белоярского района. В населенных пунктах превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Сургуте (ХМАО) учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. В городской мэрии агентству сообщили, что дети будут учиться дома с помощью информационной платформы. «Обучение всех детей, отстраненных от посещения образовательного учреждения, будет организовано с использованием информационно-коммуникационной образовательной платформы „Сферум“. Детям необходимо будет подключаться к урокам в соответствии с расписанием, выполнять классную работу и домашнее задание», — рассказали корреспонденту URA.RU в мэрии. Симптомы, схожие с корью, выявили у нескольких подростков 7-8 классов. На дистанционное обучение отправили детей, которые не привиты от инфекционного заболевания. Ранее URA.RU исало, что на дистанционное обучение перевели школьников Нефтеюганска и Белоярского района. В населенных пунктах превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.