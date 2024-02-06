В Сургуте ученики трех школ переведены на дистант

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Часть школьников Сургута отправили на дистант из-за подозрения на корь Фото:

В Сургуте (ХМАО) учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. В городской мэрии агентству сообщили, что дети будут учиться дома с помощью информационной платформы.

«Обучение всех детей, отстраненных от посещения образовательного учреждения, будет организовано с использованием информационно-коммуникационной образовательной платформы „Сферум“. Детям необходимо будет подключаться к урокам в соответствии с расписанием, выполнять классную работу и домашнее задание», — рассказали корреспонденту URA.RU в мэрии.

Симптомы, схожие с корью, выявили у нескольких подростков 7-8 классов. На дистанционное обучение отправили детей, которые не привиты от инфекционного заболевания.

Ранее URA.RU исало, что на дистанционное обучение перевели школьников Нефтеюганска и Белоярского района. В населенных пунктах превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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В Сургуте (ХМАО) учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. В городской мэрии агентству сообщили, что дети будут учиться дома с помощью информационной платформы. «Обучение всех детей, отстраненных от посещения образовательного учреждения, будет организовано с использованием информационно-коммуникационной образовательной платформы „Сферум“. Детям необходимо будет подключаться к урокам в соответствии с расписанием, выполнять классную работу и домашнее задание», — рассказали корреспонденту URA.RU в мэрии. Симптомы, схожие с корью, выявили у нескольких подростков 7-8 классов. На дистанционное обучение отправили детей, которые не привиты от инфекционного заболевания. Ранее URA.RU исало, что на дистанционное обучение перевели школьников Нефтеюганска и Белоярского района. В населенных пунктах превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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