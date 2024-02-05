Еще в одном районе ХМАО школьники ушли на дистант из-за ОРВИ и гриппа

06 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

В Белоярском районе школьников перевели на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Белоярского района ХМАО перевели школьников на дистанционное обучение с 5 по 11 февраля в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. Кроме того, в муниципалитете отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия. Об этом мэр Белоярского района Сергей Маненков заявил в прямом эфире «ВКонтакте». «В соответствии с рекомендацией СПЭК при администрации Белоярского района, в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппа, в том числе среди детского населения, с 5 по 11 февраля образовательный процесс в школах района кроме с. Полноват и с. Ванзеват переведен на дистантную форму обучения. Также приостановлены занятия в учреждениях дополнительного образования, отменены спортивные и культурно-массовые мероприятия», — сообщил Маненков. Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, на дистанционный формат обучения также перевели школьников Нефтеюганска. Кроме того, в городе отменены приостановлены все массовые мероприятия, а работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры до 9 февраля приостановлены. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирована вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент эпидпорог превышен почти на 90%.

Власти Белоярского района ХМАО перевели школьников на дистанционное обучение с 5 по 11 февраля в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. Кроме того, в муниципалитете отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия. Об этом мэр Белоярского района Сергей Маненков заявил в прямом эфире «ВКонтакте». «В соответствии с рекомендацией СПЭК при администрации Белоярского района, в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппа, в том числе среди детского населения, с 5 по 11 февраля образовательный процесс в школах района кроме с. Полноват и с. Ванзеват переведен на дистантную форму обучения. Также приостановлены занятия в учреждениях дополнительного образования, отменены спортивные и культурно-массовые мероприятия», — сообщил Маненков. Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, на дистанционный формат обучения также перевели школьников Нефтеюганска. Кроме того, в городе отменены приостановлены все массовые мероприятия, а работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры до 9 февраля приостановлены. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирована вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент эпидпорог превышен почти на 90%.