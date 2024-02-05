05 февраля 2024

Еще в одном районе ХМАО школьники ушли на дистант из-за ОРВИ и гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белоярском районе школьников перевели на дистант Фото:

Власти Белоярского района ХМАО перевели школьников на дистанционное обучение с 5 по 11 февраля в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. Кроме того, в муниципалитете отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия. Об этом мэр Белоярского района Сергей Маненков заявил в прямом эфире «ВКонтакте».

«В соответствии с рекомендацией СПЭК при администрации Белоярского района, в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппа, в том числе среди детского населения, с 5 по 11 февраля образовательный процесс в школах района кроме с. Полноват и с. Ванзеват переведен на дистантную форму обучения. Также приостановлены занятия в учреждениях дополнительного образования, отменены спортивные и культурно-массовые мероприятия», — сообщил Маненков.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, на дистанционный формат обучения также перевели школьников Нефтеюганска. Кроме того, в городе отменены приостановлены все массовые мероприятия, а работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры до 9 февраля приостановлены.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирована вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент эпидпорог превышен почти на 90%.

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Власти Белоярского района ХМАО перевели школьников на дистанционное обучение с 5 по 11 февраля в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. Кроме того, в муниципалитете отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия. Об этом мэр Белоярского района Сергей Маненков заявил в прямом эфире «ВКонтакте». «В соответствии с рекомендацией СПЭК при администрации Белоярского района, в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппа, в том числе среди детского населения, с 5 по 11 февраля образовательный процесс в школах района кроме с. Полноват и с. Ванзеват переведен на дистантную форму обучения. Также приостановлены занятия в учреждениях дополнительного образования, отменены спортивные и культурно-массовые мероприятия», — сообщил Маненков. Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, на дистанционный формат обучения также перевели школьников Нефтеюганска. Кроме того, в городе отменены приостановлены все массовые мероприятия, а работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры до 9 февраля приостановлены. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирована вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент эпидпорог превышен почти на 90%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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