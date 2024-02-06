Организатор скандальной вечеринки в Сургуте извинился за танец стриптизера

06 февраля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Организатор татаро-башкирской вечеринки в Сургуте, где танцевал стриптизер, извинился перед общественниками Фото: Размик Закарян © URA.RU Организатор татаро-башкирской вечеринки в Сургуте, на которой танцевал стриптизер, извинился перед общественниками. Заместитель председателя городской татарской автономии Риф Садыков сообщил URA.RU, что провел с организатором беседу.



«Я не был знаком с организатором, позвонил ему, попросил рассказать, что там (на вечеринке) было. Он понял, что переборщил и извинился. Но сказал, что мероприятия в таком формате проводят во многих заведениях. Общественники хоть и не могут влезать в коммерческие дела, но без внимания эту ситуацию мы оставить не можем. Такие увеселительные мероприятия недопустимы и по линии религии, и на фоне СВО», — рассказал Садыков в разговоре с URA.RU.



Глава башкирской автономии Зульфира Сырлыбаева также пообещала включиться в инцидент. «Связался с председателем башкир Зульфирой Тимерхановной (Сырлыбаевой), она тоже пообещала поговорить с организатором», — добавил Садыков.



Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное танцевальное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник.

Организатор татаро-башкирской вечеринки в Сургуте, на которой танцевал стриптизер, извинился перед общественниками. Заместитель председателя городской татарской автономии Риф Садыков сообщил URA.RU, что провел с организатором беседу. «Я не был знаком с организатором, позвонил ему, попросил рассказать, что там (на вечеринке) было. Он понял, что переборщил и извинился. Но сказал, что мероприятия в таком формате проводят во многих заведениях. Общественники хоть и не могут влезать в коммерческие дела, но без внимания эту ситуацию мы оставить не можем. Такие увеселительные мероприятия недопустимы и по линии религии, и на фоне СВО», — рассказал Садыков в разговоре с URA.RU. Глава башкирской автономии Зульфира Сырлыбаева также пообещала включиться в инцидент. «Связался с председателем башкир Зульфирой Тимерхановной (Сырлыбаевой), она тоже пообещала поговорить с организатором», — добавил Садыков. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное танцевальное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник.