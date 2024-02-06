Организатор скандальной вечеринки в Сургуте извинился за танец стриптизера

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День бармена в баре "Бунин". Екатеринбург, вечеринка, бар, дискошар, тусовка
Организатор татаро-башкирской вечеринки в Сургуте, где танцевал стриптизер, извинился перед общественниками Фото:

Организатор татаро-башкирской вечеринки в Сургуте, на которой танцевал стриптизер, извинился перед общественниками. Заместитель председателя городской татарской автономии Риф Садыков сообщил URA.RU, что провел с организатором беседу.

«Я не был знаком с организатором, позвонил ему, попросил рассказать, что там (на вечеринке) было. Он понял, что переборщил и извинился. Но сказал, что мероприятия в таком формате проводят во многих заведениях. Общественники хоть и не могут влезать в коммерческие дела, но без внимания эту ситуацию мы оставить не можем. Такие увеселительные мероприятия недопустимы и по линии религии, и на фоне СВО», — рассказал Садыков в разговоре с URA.RU.

Глава башкирской автономии Зульфира Сырлыбаева также пообещала включиться в инцидент. «Связался с председателем башкир Зульфирой Тимерхановной (Сырлыбаевой), она тоже пообещала поговорить с организатором», — добавил Садыков.

Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное танцевальное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник.

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Организатор татаро-башкирской вечеринки в Сургуте, на которой танцевал стриптизер, извинился перед общественниками. Заместитель председателя городской татарской автономии Риф Садыков сообщил URA.RU, что провел с организатором беседу. «Я не был знаком с организатором, позвонил ему, попросил рассказать, что там (на вечеринке) было. Он понял, что переборщил и извинился. Но сказал, что мероприятия в таком формате проводят во многих заведениях. Общественники хоть и не могут влезать в коммерческие дела, но без внимания эту ситуацию мы оставить не можем. Такие увеселительные мероприятия недопустимы и по линии религии, и на фоне СВО», — рассказал Садыков в разговоре с URA.RU. Глава башкирской автономии Зульфира Сырлыбаева также пообещала включиться в инцидент. «Связался с председателем башкир Зульфирой Тимерхановной (Сырлыбаевой), она тоже пообещала поговорить с организатором», — добавил Садыков. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное танцевальное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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