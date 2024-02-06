Маме азербайджанцев, избивших девочку в Нижнем Тагиле, выдвинули обвинение

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Дело ведут сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР Свердловской области Фото:
новость из сюжета
Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) маме братьев-азербайджанцев, которые избили девочку возле школы, предъявили обвинение по двум статьям. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Женщине предъявлено обвинение в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления», — пояснили следователи в Telegram. Кроме того, СК внес представление по исключению подобных эпизодов в адрес министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Конфликт произошел 29 декабря 2023 года возле школы № 56 на Тагилстрое. Двое братьев избили девочку-сироту и еще одного одноклассника. Свидетелем потасовки была их мать, которая, по словам очевидцев, не давала другим детям разнять драку. Также она сама якобы дала девочке пощечину.

Школьница попала с травмами в больницу. Выяснилось, что драке предшествовал долгий конфликт, на который не реагировали педагоги. СК возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Днем 6 февраля агентство «Между строк» опубликовало видео, на котором мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал ситуацию «рядовым событием, раздутым с Украины». Позже он пояснил URA.RU, что его слова преподнесли не в том контексте. «[Имел ввиду, что это] вопрос полиции и следствия, а не комментаторов, которые не знают, что на самом деле там произошло», — сказал Пинаев.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) маме братьев-азербайджанцев, которые избили девочку возле школы, предъявили обвинение по двум статьям. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Женщине предъявлено обвинение в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления», — пояснили следователи в Telegram. Кроме того, СК внес представление по исключению подобных эпизодов в адрес министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Конфликт произошел 29 декабря 2023 года возле школы № 56 на Тагилстрое. Двое братьев избили девочку-сироту и еще одного одноклассника. Свидетелем потасовки была их мать, которая, по словам очевидцев, не давала другим детям разнять драку. Также она сама якобы дала девочке пощечину. Школьница попала с травмами в больницу. Выяснилось, что драке предшествовал долгий конфликт, на который не реагировали педагоги. СК возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Днем 6 февраля агентство «Между строк» опубликовало видео, на котором мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал ситуацию «рядовым событием, раздутым с Украины». Позже он пояснил URA.RU, что его слова преподнесли не в том контексте. «[Имел ввиду, что это] вопрос полиции и следствия, а не комментаторов, которые не знают, что на самом деле там произошло», — сказал Пинаев.
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