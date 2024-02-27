Зам Куйвашева объезжает свердловские элиты, чтобы выполнить задание Кремля

27 февраля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Особое внимание Олега Чемезова направлено на города, где хуже всего голосовали за Евгения Куйвашева в 2022-м Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, ответственный за подготовку региона к президентским выборам, устроил турне по муниципалитетам — чтобы избежать провала в дни голосования. Как стало известно URA.RU, за последние недели статусный чиновник побывал в восьми городах и встретился с представителями местных элит, влияющих на политические процессы. По словам информированного источника агентства, Чемезов встретился с директорами предприятий (а где-то и с депутатами) Нижнего Тагила, Серова, Лесного, Каменска-Уральского, Первоуральска, Верхней Салды, Белоярского городского округа и Среднеуральска. Последние две территории по итогам губернаторских выборов 2022 года показали относительно низкий процент поддержки действующего главы региона Евгения Куйвашева (Среднеуральск — 54,8%, Белоярский — 61,3%, при том, что Куйвашев победил с 65,78% голосов). Новость по теме Зам Куйвашева выдал депутатам методичку и ввел строгую отчетность на выборах В ближайшее время Чемезов посетит Пышму, которая показала худшие цифры в 2022-м, и Талицу. «Поездка в Тавду (также была в неформальном антирейтинге, — прим. URA.RU) пока отменена, а 2 марта Чемезов отправится в Красноуфимск. Цель таких поездок — настроить истеблишмент прежде всего на работу на явку и обеспечение легитимности процедуры голосования», — поделился источник агентства. Сам Чемезов от комментариев пока воздерживается. Выборы президента РФ пройдут 15 — 17 марта. За пост будут бороться четверо кандидатов: Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Считается, что выводы о том, насколько эффективно отработали кампанию региональные власти, Кремль будет делать на основании трех показателей: уровень явки (должна быть не меньше 70%), легитимность и качество голосования за «основного кандидата» (задача — не менее 75%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, ответственный за подготовку региона к президентским выборам, устроил турне по муниципалитетам — чтобы избежать провала в дни голосования. Как стало известно URA.RU, за последние недели статусный чиновник побывал в восьми городах и встретился с представителями местных элит, влияющих на политические процессы. По словам информированного источника агентства, Чемезов встретился с директорами предприятий (а где-то и с депутатами) Нижнего Тагила, Серова, Лесного, Каменска-Уральского, Первоуральска, Верхней Салды, Белоярского городского округа и Среднеуральска. Последние две территории по итогам губернаторских выборов 2022 года показали относительно низкий процент поддержки действующего главы региона Евгения Куйвашева (Среднеуральск — 54,8%, Белоярский — 61,3%, при том, что Куйвашев победил с 65,78% голосов). В ближайшее время Чемезов посетит Пышму, которая показала худшие цифры в 2022-м, и Талицу. «Поездка в Тавду (также была в неформальном антирейтинге, — прим. URA.RU) пока отменена, а 2 марта Чемезов отправится в Красноуфимск. Цель таких поездок — настроить истеблишмент прежде всего на работу на явку и обеспечение легитимности процедуры голосования», — поделился источник агентства. Сам Чемезов от комментариев пока воздерживается. Выборы президента РФ пройдут 15 — 17 марта. За пост будут бороться четверо кандидатов: Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Считается, что выводы о том, насколько эффективно отработали кампанию региональные власти, Кремль будет делать на основании трех показателей: уровень явки (должна быть не меньше 70%), легитимность и качество голосования за «основного кандидата» (задача — не менее 75%).