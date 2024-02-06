WP: Трампу отказано в иммунитете от судебного преследования в деле о штурме Капитолия

WP: суд в США исключил иммунитет у Трампа по делу об отмене выборов

06 февраля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп настаивает на иммунитете, так как участвует в предвыборной гонке Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа У бывшего президента США Дональда Трампа нет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года. Об этом сообщили в газете Washington Post. Трамп настаивает на иммунитете, так как участвует в предвыборной гонке. «Любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его (Дональда Трампа- прим. URA.RU), пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Трамп намерен обратиться в Апелляционный суд округа Колумбия и в Верховный суд США, чтобы данное решение пересмотрели. В суде сообщили, что решение будет отложено до 12 февраля, чтобы у Трампа была возможность подать апелляцию в Верховный суд. Однако ведомство не будет ждать, пока весь округ Колумбии вынесет свое мнение. Ранее, в начале августа 2023 года, министерство юстиции США предъявило Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, которое прошло в 2021 году. Рассмотрение дела должно было начаться 4 марта 2024 года — в разгар предвыборной кампании. Однако из-за апелляций и ходатайства защиты экс-президента судья Таня Чуткан отложила его на неопределенный срок.

У бывшего президента США Дональда Трампа нет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года. Об этом сообщили в газете Washington Post. Трамп настаивает на иммунитете, так как участвует в предвыборной гонке. «Любой исполнительный иммунитет, который мог защитить его (Дональда Трампа- прим. URA.RU), пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Трамп намерен обратиться в Апелляционный суд округа Колумбия и в Верховный суд США, чтобы данное решение пересмотрели. В суде сообщили, что решение будет отложено до 12 февраля, чтобы у Трампа была возможность подать апелляцию в Верховный суд. Однако ведомство не будет ждать, пока весь округ Колумбии вынесет свое мнение. Ранее, в начале августа 2023 года, министерство юстиции США предъявило Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, которое прошло в 2021 году. Рассмотрение дела должно было начаться 4 марта 2024 года — в разгар предвыборной кампании. Однако из-за апелляций и ходатайства защиты экс-президента судья Таня Чуткан отложила его на неопределенный срок.