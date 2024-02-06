Общество Здоровье В каких городах ХМАО больше всего болеют гриппом и ОРВИ Больше всего больных гриппом и ОРВИ — в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске 06 февраля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 + За прошедшую неделю заболеваемость в ХМАО выросла на 6, 8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наибольшее число больных гриппом и ОРВИ зафиксировано в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Об этом агентству URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «В территориальной структуре по заболеваемости гриппом и ОРВИ доминирует население городов Сургут — 33%, Нефтеюганск — 9,3%, Нижневартовск — 7,7%. Рост заболеваемости отмечается в 11-ти муниципальных образованиях округа, наибольший показатель роста — в городе Урае и Березовском районе», — отметил Роспотребнадзор. За прошедшую неделю заболеваемость в ХМАО выросла на 6,8%, в Ханты-Мансийске повысилась почти на 30%. Больше половины заболевших острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом — дети до 6 лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог превышен почти на 90%. Наибольшее число больных гриппом и ОРВИ зафиксировано в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Об этом агентству URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «В территориальной структуре по заболеваемости гриппом и ОРВИ доминирует население городов Сургут — 33%, Нефтеюганск — 9,3%, Нижневартовск — 7,7%. Рост заболеваемости отмечается в 11-ти муниципальных образованиях округа, наибольший показатель роста — в городе Урае и Березовском районе», — отметил Роспотребнадзор. За прошедшую неделю заболеваемость в ХМАО выросла на 6,8%, в Ханты-Мансийске повысилась почти на 30%. Больше половины заболевших острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом — дети до 6 лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог превышен почти на 90%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям