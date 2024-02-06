В каких городах ХМАО больше всего болеют гриппом и ОРВИ

Больше всего больных гриппом и ОРВИ — в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему гриппа. Челябинск, минздрав, лекарства, градусник, здоровье, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, карантин, инфекция, коронавирус
За прошедшую неделю заболеваемость в ХМАО выросла на 6, 8% Фото:

Наибольшее число больных гриппом и ОРВИ зафиксировано в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Об этом агентству URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«В территориальной структуре по заболеваемости гриппом и ОРВИ доминирует население городов Сургут — 33%, Нефтеюганск — 9,3%, Нижневартовск — 7,7%. Рост заболеваемости отмечается в 11-ти муниципальных образованиях округа, наибольший показатель роста — в городе Урае и Березовском районе», — отметил Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю заболеваемость в ХМАО выросла на 6,8%, в Ханты-Мансийске повысилась почти на 30%. Больше половины заболевших острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом — дети до 6 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог превышен почти на 90%.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наибольшее число больных гриппом и ОРВИ зафиксировано в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Об этом агентству URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «В территориальной структуре по заболеваемости гриппом и ОРВИ доминирует население городов Сургут — 33%, Нефтеюганск — 9,3%, Нижневартовск — 7,7%. Рост заболеваемости отмечается в 11-ти муниципальных образованиях округа, наибольший показатель роста — в городе Урае и Березовском районе», — отметил Роспотребнадзор. За прошедшую неделю заболеваемость в ХМАО выросла на 6,8%, в Ханты-Мансийске повысилась почти на 30%. Больше половины заболевших острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом — дети до 6 лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог превышен почти на 90%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...