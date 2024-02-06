NYT: Украине без помощи США придется принять мирные условия России

06 февраля 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Ситуация для Украины сейчас «мрачная», пишут американские СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине без новой американской поддержки придется согласиться на условия мирного урегулирования, в которых говорится о признании новых регионов РФ российскими. Об этом сообщили в газете New York Times. «[Президент РФ] Владимир Путин может принять мирное соглашение, подразумевающее передачу ему территории, которую он сейчас занимает, и обязательства Украины оставаться нейтральной», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что граждане Украины называют данную сделку капитуляцией и без дополнительной поддержки США они вынуждены согласиться на нее. В газете подчеркнули, что это замедлит процесс интеграции Украины с Европой. По словам авторов статьи, Киев не способен захватить желаемые территории. Они отметили, что ситуация для Украины на данный момент «мрачная». Ранее сообщалось, что Запад намекает Украине, что он считает маловероятной возможность возвращения территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией. Профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори заявил, что если запданые страны признают, что Украина не победит РФ на поле боя, то это покажет уязвимость НАТО и превосходство российской армии.

Украине без новой американской поддержки придется согласиться на условия мирного урегулирования, в которых говорится о признании новых регионов РФ российскими. Об этом сообщили в газете New York Times. «[Президент РФ] Владимир Путин может принять мирное соглашение, подразумевающее передачу ему территории, которую он сейчас занимает, и обязательства Украины оставаться нейтральной», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что граждане Украины называют данную сделку капитуляцией и без дополнительной поддержки США они вынуждены согласиться на нее. В газете подчеркнули, что это замедлит процесс интеграции Украины с Европой. По словам авторов статьи, Киев не способен захватить желаемые территории. Они отметили, что ситуация для Украины на данный момент «мрачная». Ранее сообщалось, что Запад намекает Украине, что он считает маловероятной возможность возвращения территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией. Профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори заявил, что если запданые страны признают, что Украина не победит РФ на поле боя, то это покажет уязвимость НАТО и превосходство российской армии.