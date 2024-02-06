Бастрыкин ждет доклад о хулиганствах подростков в Челябинской области

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту нападения двумя подростками на мужчину в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В городе Магнитогорске двое несовершеннолетних применили физическую силу в отношении местного жителя около одного из многоквартирных домов. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по статье хулиганство », — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Руководитель регионального управления СКР по Челябинской области Петр Решетников доложит о ходе расследования Александру Бастрыкину.
Инцидент произошел ночью 4 февраля в Магнитогорске, когда двое подростков 14 и 15 лет избили мужчину, который сидел на лавочке возле подъезда многоэтажки. Избиение мужчины попало на камеру видеонаблюдения. Подростков быстро нашли и вместе с родителями доставили в районный отдел полиции. Конфликт был исчерпан после примирения сторон.
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