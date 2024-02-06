06 февраля 2024

Бастрыкин ждет доклад о хулиганствах подростков в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ, бастрыкин александр
Бастрыкин ждет доклад об избиении подростками мужнины в Магнитогорске Фото:

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту нападения двумя подростками на мужчину в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В городе Магнитогорске двое несовершеннолетних применили физическую силу в отношении местного жителя около одного из многоквартирных домов. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по статье хулиганство », — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Руководитель регионального управления СКР по Челябинской области Петр Решетников доложит о ходе расследования Александру Бастрыкину.

Инцидент произошел ночью 4 февраля в Магнитогорске, когда двое подростков 14 и 15 лет избили мужчину, который сидел на лавочке возле подъезда многоэтажки. Избиение мужчины попало на камеру видеонаблюдения. Подростков быстро нашли и вместе с родителями доставили в районный отдел полиции. Конфликт был исчерпан после примирения сторон.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту нападения двумя подростками на мужчину в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В городе Магнитогорске двое несовершеннолетних применили физическую силу в отношении местного жителя около одного из многоквартирных домов. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по статье хулиганство », — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. Руководитель регионального управления СКР по Челябинской области Петр Решетников доложит о ходе расследования Александру Бастрыкину. Инцидент произошел ночью 4 февраля в Магнитогорске, когда двое подростков 14 и 15 лет избили мужчину, который сидел на лавочке возле подъезда многоэтажки. Избиение мужчины попало на камеру видеонаблюдения. Подростков быстро нашли и вместе с родителями доставили в районный отдел полиции. Конфликт был исчерпан после примирения сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...