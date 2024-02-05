В Магнитогорске подростки избили мужчину во дворе дома. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, мотоцикл, полиция
Избиение попало на камеры подъезда Фото:

В Магнитогорске Челябинской области двое подростков 14 и 15 лет избили мужчину, который сидел на лавочке возле подъезда. Инцидент произошел в ночь на 4 февраля и попал на камеры, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Оперативники уголовного розыска отдела полиции „Правобережный“ УМВД по Магнитогорску в кратчайшие сроки установили личность мужчины и адрес его проживания. Участниками конфликта стали двое несовершеннолетних магнитогорцев, 2008 и 2009 годов рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что вместе с родителями юношей доставили в районный отдел полиции для дальнейшей профилактической работы. Между сторонами произошло примирение, конфликт был исчерпан.

Ранее стало известно, что в ту же ночь в Магнитогорске трое подростков жестоко избили мужчину. Они без всякой напали на прохожего прямо у крыльца сетевого магазина «Пятерочка», что напоминает поведение молодежной банды из Белгорода. Полиция оперативно задержала нападавших, ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

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В Магнитогорске Челябинской области двое подростков 14 и 15 лет избили мужчину, который сидел на лавочке возле подъезда. Инцидент произошел в ночь на 4 февраля и попал на камеры, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Оперативники уголовного розыска отдела полиции „Правобережный“ УМВД по Магнитогорску в кратчайшие сроки установили личность мужчины и адрес его проживания. Участниками конфликта стали двое несовершеннолетних магнитогорцев, 2008 и 2009 годов рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства уточнили, что вместе с родителями юношей доставили в районный отдел полиции для дальнейшей профилактической работы. Между сторонами произошло примирение, конфликт был исчерпан. Ранее стало известно, что в ту же ночь в Магнитогорске трое подростков жестоко избили мужчину. Они без всякой напали на прохожего прямо у крыльца сетевого магазина «Пятерочка», что напоминает поведение молодежной банды из Белгорода. Полиция оперативно задержала нападавших, ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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