Избиение попало на камеры подъезда Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области двое подростков 14 и 15 лет избили мужчину, который сидел на лавочке возле подъезда. Инцидент произошел в ночь на 4 февраля и попал на камеры, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Оперативники уголовного розыска отдела полиции „Правобережный“ УМВД по Магнитогорску в кратчайшие сроки установили личность мужчины и адрес его проживания. Участниками конфликта стали двое несовершеннолетних магнитогорцев, 2008 и 2009 годов рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что вместе с родителями юношей доставили в районный отдел полиции для дальнейшей профилактической работы. Между сторонами произошло примирение, конфликт был исчерпан.

Ранее стало известно, что в ту же ночь в Магнитогорске трое подростков жестоко избили мужчину. Они без всякой напали на прохожего прямо у крыльца сетевого магазина «Пятерочка», что напоминает поведение молодежной банды из Белгорода. Полиция оперативно задержала нападавших, ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.