«Ozon» расширил список товаров для детей ямальцев по сертификату

Маркетплейс «Ozon» увеличил количество товаров в категории детского питания, которые можно купить по ямальскому электронному сертификату. Теперь новоиспеченным родителям ЯНАО доступно 521 предложение, объявил окружной департамент информационных технологий и связи.
«Маркетплейс „Ozon“ увеличил количество товаров в категории детского питания, сейчас ямальцам по электронному сертификату доступен 521 товар», — написано в telegram-канале ведомства. В перечень вошли детские смеси и каши.
Теперь за счет средств сертификата ямальцам доступна покупка детского питания фирм Агуша, Nestle, Малютка, Gerber и других. Также уточняется, что стали доступны новые смеси: на основе козьего молока, пюре, каши, молочные продукты, готовые детские блюда и десерты.
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