06 февраля 2024

«Ozon» расширил список товаров для детей ямальцев по сертификату

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены в магазинах «Лента» и «Метрополис» на 15 марта. Курган, каша, детское питание, nestle, нестле
Жители ЯНАО смогут купить на Ozon детское питание Nestle Фото:

Маркетплейс «Ozon» увеличил количество товаров в категории детского питания, которые можно купить по ямальскому электронному сертификату. Теперь новоиспеченным родителям ЯНАО доступно 521 предложение, объявил окружной департамент информационных технологий и связи.

«Маркетплейс „Ozon“ увеличил количество товаров в категории детского питания, сейчас ямальцам по электронному сертификату доступен 521 товар», — написано в telegram-канале ведомства. В перечень вошли детские смеси и каши.

Теперь за счет средств сертификата ямальцам доступна покупка детского питания фирм Агуша, Nestle, Малютка, Gerber и других. Также уточняется, что стали доступны новые смеси: на основе козьего молока, пюре, каши, молочные продукты, готовые детские блюда и десерты.

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Маркетплейс «Ozon» увеличил количество товаров в категории детского питания, которые можно купить по ямальскому электронному сертификату. Теперь новоиспеченным родителям ЯНАО доступно 521 предложение, объявил окружной департамент информационных технологий и связи. «Маркетплейс „Ozon“ увеличил количество товаров в категории детского питания, сейчас ямальцам по электронному сертификату доступен 521 товар», — написано в telegram-канале ведомства. В перечень вошли детские смеси и каши. Теперь за счет средств сертификата ямальцам доступна покупка детского питания фирм Агуша, Nestle, Малютка, Gerber и других. Также уточняется, что стали доступны новые смеси: на основе козьего молока, пюре, каши, молочные продукты, готовые детские блюда и десерты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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