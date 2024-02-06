В США заявили о хаосе в Германии после взрывов на «Северных потоках»

Журналист Херш: в ФРГ царит хаос с момента подрыва «Северных потоков»

07 февраля 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

В США испугались, что Шольц продолжит получать газ из РФ, заявил журналист Херш Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» В Германии наступил политический и экономический хаос после взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. По его мнению, никто из чиновников не пытается найти организаторов подрыва. «В США опасались, что канцлер Германии Олаф Шольц продолжит получать газ от России для облегчения экономического положения страны, но этому не дали случиться. И Германия находится в экономическом и политическом хаосе с того момента», — сообщил Херш в статье на онлайн-платформе Substack . Он также отметил, что при этом среди чиновников ФРГ никто не постарался найти организаторов ЧП. Кроме того, журналист сделал акцент на том, что результаты расследований депутатов Бундестага скрыли. Взрывы на российских газопроводах «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. По словам, посла РФ в Берлине Сергея Нечаева, власти Германии отказались посвящать Москву в детали расследования взрывов, несмотря на настойчивые запросы российской стороны. При этом отмечалось, что на фоне скандала германская экономика была ослаблена шоками цен на энергоносители. Политолог НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что одной из главных причин наблюдаемой рецессии в Германии стал разрыв энергетических и торговых связей Берлина с Москвой, пишет RT.

В Германии наступил политический и экономический хаос после взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. По его мнению, никто из чиновников не пытается найти организаторов подрыва. «В США опасались, что канцлер Германии Олаф Шольц продолжит получать газ от России для облегчения экономического положения страны, но этому не дали случиться. И Германия находится в экономическом и политическом хаосе с того момента», — сообщил Херш в статье на онлайн-платформе Substack. Он также отметил, что при этом среди чиновников ФРГ никто не постарался найти организаторов ЧП. Кроме того, журналист сделал акцент на том, что результаты расследований депутатов Бундестага скрыли. Взрывы на российских газопроводах «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. По словам, посла РФ в Берлине Сергея Нечаева, власти Германии отказались посвящать Москву в детали расследования взрывов, несмотря на настойчивые запросы российской стороны. При этом отмечалось, что на фоне скандала германская экономика была ослаблена шоками цен на энергоносители. Политолог НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что одной из главных причин наблюдаемой рецессии в Германии стал разрыв энергетических и торговых связей Берлина с Москвой, пишет RT.