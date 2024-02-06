Маск призвал арестовать всех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву

07 февраля 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Илон Маск посоветовал Карлсону быть осторожнее Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский бизнесмен Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожаем американскому журналисту Такеру Карлсону, который сейчас находится в Москве и готовится взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей в соцсети Х. «Арестуйте тех, кто призывает к его (Такера Карлсона — прим. URA.RU) аресту», — написал Маск на своей странице в соцсети. Бизнесмен предупредил Карлсона, что его может постигнуть участь основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, если он не будет осторожен. Сейчас Карлсон находится в Москве. Он собирается взять интервью у Путина, которое Маск обещал не блокировать в своей соцсети. Предупреждая Карлсона об опасности, которая ему может грозить из-за визита в столицу РФ, Маск имел в виду судьбу Ассанжа, которому грозит 175 лет тюрьмы в США. Он обвиняется в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации, напоминает «Царьград».

Американский бизнесмен Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожаем американскому журналисту Такеру Карлсону, который сейчас находится в Москве и готовится взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей в соцсети Х. «Арестуйте тех, кто призывает к его (Такера Карлсона — прим. URA.RU) аресту», — написал Маск на своей странице в соцсети. Бизнесмен предупредил Карлсона, что его может постигнуть участь основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, если он не будет осторожен. Сейчас Карлсон находится в Москве. Он собирается взять интервью у Путина, которое Маск обещал не блокировать в своей соцсети. Предупреждая Карлсона об опасности, которая ему может грозить из-за визита в столицу РФ, Маск имел в виду судьбу Ассанжа, которому грозит 175 лет тюрьмы в США. Он обвиняется в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации, напоминает «Царьград».