06 февраля 2024

Маск призвал арестовать всех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Илон Маск посоветовал Карлсону быть осторожнее Фото:

Американский бизнесмен Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожаем американскому журналисту Такеру Карлсону, который сейчас находится в Москве и готовится взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей в соцсети Х.

«Арестуйте тех, кто призывает к его (Такера Карлсона — прим. URA.RU) аресту», — написал Маск на своей странице в соцсети. Бизнесмен предупредил Карлсона, что его может постигнуть участь основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, если он не будет осторожен.

Сейчас Карлсон находится в Москве. Он собирается взять интервью у Путина, которое Маск обещал не блокировать в своей соцсети. Предупреждая Карлсона об опасности, которая ему может грозить из-за визита в столицу РФ, Маск имел в виду судьбу Ассанжа, которому грозит 175 лет тюрьмы в США. Он обвиняется в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации, напоминает «Царьград».

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Американский бизнесмен Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожаем американскому журналисту Такеру Карлсону, который сейчас находится в Москве и готовится взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей в соцсети Х. «Арестуйте тех, кто призывает к его (Такера Карлсона — прим. URA.RU) аресту», — написал Маск на своей странице в соцсети. Бизнесмен предупредил Карлсона, что его может постигнуть участь основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, если он не будет осторожен. Сейчас Карлсон находится в Москве. Он собирается взять интервью у Путина, которое Маск обещал не блокировать в своей соцсети. Предупреждая Карлсона об опасности, которая ему может грозить из-за визита в столицу РФ, Маск имел в виду судьбу Ассанжа, которому грозит 175 лет тюрьмы в США. Он обвиняется в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации, напоминает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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