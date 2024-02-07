Посол РФ Андреев: западные спецслужбы пытались вербовать дипломатов в Польше

07 февраля 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Спецслужбам Запада не удалось завербовать сотрудников РФ в Польше Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные спецслужбы предпринимали попытки завербовать сотрудников дипломатического представительства России в Польше, но у них ничего не получилось. Об этом рассказал российский посол в Варшаве Сергей Андреев. «Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали, как положено», — передают РИА Новости слова Андреева. По словам дипломата, в консульских отделах и генконсульствах в Польше работают высококвалифицированные российские сотрудники. Накануне во вторник секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что участились попытки вербовки россиян киевским режимом для проведения диверсий на территории России, пишет RT. Украинцы склоняют доверчивых граждан к поджогам административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Западные спецслужбы предпринимали попытки завербовать сотрудников дипломатического представительства России в Польше, но у них ничего не получилось. Об этом рассказал российский посол в Варшаве Сергей Андреев. «Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали, как положено», — передают РИА Новости слова Андреева. По словам дипломата, в консульских отделах и генконсульствах в Польше работают высококвалифицированные российские сотрудники. Накануне во вторник секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что участились попытки вербовки россиян киевским режимом для проведения диверсий на территории России, пишет RT. Украинцы склоняют доверчивых граждан к поджогам административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры.