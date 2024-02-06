06 февраля 2024

В ХК «Зауралье» объяснили причину разгрома в самом провальном матче сезона

Капитан ХК «Зауралье» Бочков: проиграли клубу «АКМ», потому что не было эмоций
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Игра завершилась разгромом курганской команды (архивное фото) Фото:

ХК «Зауралье» проиграл тульскому клубу «АКМ» с разгромным счетом из-за того, что у гостей площадки не хватило эмоций на игру. Об этом рассказал капитан курганской команды Илья Бочков, который назвал встречу самым провальным матчем сезона.

«Нужно было сегодня сыграть с эмоциями — эмоций не было. Это была худшая игра в „регулярке“ и, надаюсь, последняя», — интервью с Ильей Бочковым выложено в telegram-канале курганского клуба. Капитан поблагодарил болельщиков за оказанную поддержку.

«Зауралье» потерпело сокрушительное поражение от тульского клуба «АКМ». Встреча, проходившая 6 февраля, завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей площадки.

После досрочного выхода в плей-офф первенства ВХЛ курганским хоккеистам предстоял тяжелейший матч с «Рубином» из Тулы — лидером чемпионата. Тренер «Зауралья» Михаил Звягин объяснил проигрыш «чудовищными ошибками», допущенными во втором тайме.

Итоги домашней серии — две победы и два поражения. Теперь на родном льду курганские хоккеисты сыграют только в плей-офф. Регулярный чемпионат для них завершится выездами в Пермь, Ижевск, Набережные Челны и Нефтекамск.

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ХК «Зауралье» проиграл тульскому клубу «АКМ» с разгромным счетом из-за того, что у гостей площадки не хватило эмоций на игру. Об этом рассказал капитан курганской команды Илья Бочков, который назвал встречу самым провальным матчем сезона. «Нужно было сегодня сыграть с эмоциями — эмоций не было. Это была худшая игра в „регулярке“ и, надаюсь, последняя», — интервью с Ильей Бочковым выложено в telegram-канале курганского клуба. Капитан поблагодарил болельщиков за оказанную поддержку. «Зауралье» потерпело сокрушительное поражение от тульского клуба «АКМ». Встреча, проходившая 6 февраля, завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей площадки. После досрочного выхода в плей-офф первенства ВХЛ курганским хоккеистам предстоял тяжелейший матч с «Рубином» из Тулы — лидером чемпионата. Тренер «Зауралья» Михаил Звягин объяснил проигрыш «чудовищными ошибками», допущенными во втором тайме. Итоги домашней серии — две победы и два поражения. Теперь на родном льду курганские хоккеисты сыграют только в плей-офф. Регулярный чемпионат для них завершится выездами в Пермь, Ижевск, Набережные Челны и Нефтекамск.
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