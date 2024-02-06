В ХК «Зауралье» объяснили причину разгрома в самом провальном матче сезона

ХК «Зауралье» проиграл тульскому клубу «АКМ» с разгромным счетом из-за того, что у гостей площадки не хватило эмоций на игру. Об этом рассказал капитан курганской команды Илья Бочков, который назвал встречу самым провальным матчем сезона.
«Нужно было сегодня сыграть с эмоциями — эмоций не было. Это была худшая игра в „регулярке“ и, надаюсь, последняя», — интервью с Ильей Бочковым выложено в telegram-канале курганского клуба. Капитан поблагодарил болельщиков за оказанную поддержку.
«Зауралье» потерпело сокрушительное поражение от тульского клуба «АКМ». Встреча, проходившая 6 февраля, завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей площадки.
После досрочного выхода в плей-офф первенства ВХЛ курганским хоккеистам предстоял тяжелейший матч с «Рубином» из Тулы — лидером чемпионата. Тренер «Зауралья» Михаил Звягин объяснил проигрыш «чудовищными ошибками», допущенными во втором тайме.
Итоги домашней серии — две победы и два поражения. Теперь на родном льду курганские хоккеисты сыграют только в плей-офф. Регулярный чемпионат для них завершится выездами в Пермь, Ижевск, Набережные Челны и Нефтекамск.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.