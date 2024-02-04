04 февраля 2024
03 февраля 2024

Тренер ХК «Зауралье» Звягин: курганцы проиграли из-за чудовищных ошибок

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей кубок Парышева Курган, вратарь, хоккейные ворота, хк зауралье
Тренер курганской команды объяснил причины поражения в игре с тюменскими хоккеистами Фото:

Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» проиграли тюменскому «Рубину» со счетом 4:0, поскольку допустили чудовищные ошибки во втором тайме. Об этом заявил главный тренер команды Михаил Звягин в telegram-канале «Хоккейный клуб „Зауралье“».

«В первом периоде курганцы и тюменцы играли на равных. Во втором периоде команда ХК „Зауралье“ допустила чудовищные ошибки и „поплыла“. Соперники играли на кураже, получали удовольствие от хоккея. Ну, а наши хоккеисты ждали окончания матча», — подчеркнул Звягин.

По словам Звягина, курганская команда увидела высокий уровень игры в плей-офф. Он добавил, что теперь ребята понимают к чему надо готовиться и как необходимо держать удар от соперника.

У тюменского клуба отличились Никита Брютов, Георгий Бусаров, Андрей Алексеев и Алексей Митрофанов. На данный момент «Рубин» является лидером регулярного чемпионата.

Еще до начала встречи к курганцам обратился телеведущий Дмитрий Губерниев. Он пожелал хоккеистам победы в шуточной манере.

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Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» проиграли тюменскому «Рубину» со счетом 4:0, поскольку допустили чудовищные ошибки во втором тайме. Об этом заявил главный тренер команды Михаил Звягин в telegram-канале «Хоккейный клуб „Зауралье“». «В первом периоде курганцы и тюменцы играли на равных. Во втором периоде команда ХК „Зауралье“ допустила чудовищные ошибки и „поплыла“. Соперники играли на кураже, получали удовольствие от хоккея. Ну, а наши хоккеисты ждали окончания матча», — подчеркнул Звягин. По словам Звягина, курганская команда увидела высокий уровень игры в плей-офф. Он добавил, что теперь ребята понимают к чему надо готовиться и как необходимо держать удар от соперника. У тюменского клуба отличились Никита Брютов, Георгий Бусаров, Андрей Алексеев и Алексей Митрофанов. На данный момент «Рубин» является лидером регулярного чемпионата. Еще до начала встречи к курганцам обратился телеведущий Дмитрий Губерниев. Он пожелал хоккеистам победы в шуточной манере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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