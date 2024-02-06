МЧС предупреждает о сильном снеге и гололедице в Челябинской области

На дорогах Челябинской области 7 февраля ожидается опасная ситуация из-за погоды. Предупреждение о непогоде выпустило Главное управление МЧС России по Челябинской области.
«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. На территории области ожидается сильный снег, гололедица, метели и снежные заносы.
Жителям рекомендовано в этот день воздержаться от дальних поездок. МЧС призывает соблюдать меры личной безопасности.
Госавтоинспекция Челябинской области 6 февраля предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов. По прогнозу синоптиков, снегопады и метели продлятся в Челябинской области до 9 февраля.
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