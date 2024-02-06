06 февраля 2024

МЧС предупреждает о сильном снеге и гололедице в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер
МЧС призывает воздержаться от дальних поездок Фото:

На дорогах Челябинской области 7 февраля ожидается опасная ситуация из-за погоды. Предупреждение о непогоде выпустило Главное управление МЧС России по Челябинской области.

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. На территории области ожидается сильный снег, гололедица, метели и снежные заносы.

Жителям рекомендовано в этот день воздержаться от дальних поездок. МЧС призывает соблюдать меры личной безопасности.

Госавтоинспекция Челябинской области 6 февраля предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов. По прогнозу синоптиков, снегопады и метели продлятся в Челябинской области до 9 февраля.

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На дорогах Челябинской области 7 февраля ожидается опасная ситуация из-за погоды. Предупреждение о непогоде выпустило Главное управление МЧС России по Челябинской области. «От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. На территории области ожидается сильный снег, гололедица, метели и снежные заносы. Жителям рекомендовано в этот день воздержаться от дальних поездок. МЧС призывает соблюдать меры личной безопасности. Госавтоинспекция Челябинской области 6 февраля предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов. По прогнозу синоптиков, снегопады и метели продлятся в Челябинской области до 9 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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