Происшествия В ХМАО произошли задержки рейсов авиакомпаний Utair и «Азимут» 07 февраля 2024 в 08:49 Размер текста - 17 + В аэропортах ХМАО массовая задержка рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропортах Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска задерживаются рейсы. С опозданием прибудут два рейса из Уфа в Ханты-Мансийск, из Нижнекамска в Нижневартовск, отложен вылет борта из Сургута в окружную столицу и Челябинск. Информация появилась на табло югорских аэропортов. «Рейс А4 6047 авиакомпании „Азимут“ (Минводы — Нижнекамск — Нижневартовск) не вылетел. Позднее прибытие — 12.00. Рейсы Сургут — Уфа авиакомпании Utair: UT6457 ожидается в 13.15, UT1104 — в 14.45. Рейс UT260 Сургут — Челябинск (Баландино) задержан до 21:55. Рейс Utair TUM 115 Сургут — Ханты-Мансийск, задержка до 9.20», — указано на табло. По данным справочной аэропорта Сургута, пассажиры уфимского рейса ждут подготовку судна. В Ханты-Мансийске объяснили задержку сургутского рейса техническими причинами. Борт из Нижнекамска не вылетел из-за сложных метеоусловий. В аэропортах Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска задерживаются рейсы. С опозданием прибудут два рейса из Уфа в Ханты-Мансийск, из Нижнекамска в Нижневартовск, отложен вылет борта из Сургута в окружную столицу и Челябинск. Информация появилась на табло югорских аэропортов. «Рейс А4 6047 авиакомпании „Азимут“ (Минводы — Нижнекамск — Нижневартовск) не вылетел. Позднее прибытие — 12.00. Рейсы Сургут — Уфа авиакомпании Utair: UT6457 ожидается в 13.15, UT1104 — в 14.45. Рейс UT260 Сургут — Челябинск (Баландино) задержан до 21:55. Рейс Utair TUM 115 Сургут — Ханты-Мансийск, задержка до 9.20», — указано на табло. По данным справочной аэропорта Сургута, пассажиры уфимского рейса ждут подготовку судна. В Ханты-Мансийске объяснили задержку сургутского рейса техническими причинами. Борт из Нижнекамска не вылетел из-за сложных метеоусловий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям