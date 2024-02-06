Жители Березников признали заслуги мэра в уборке улиц от снега

Главу Березников похвалили за качественно убранные улицы города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Березников Пермского края похвалили главу города Алексея Казаченко за качественную уборку снега на улицах города. Чиновник на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что «заострил вопрос» расчистки на аппаратном совещании. В комментариях горожане признали, что снег в Березниках убирают лучше, чем в Перми.

«Уборка снега в городе. Заострил вопрос на аппаратном совещании. Докладывает управление благоустройства. Работа идет в круглосуточном режиме. Улицы, проезды, тротуары, остановки — еженедельно вывозим до восьми тысяч кубометров снега. Это порядка 400 автосамосвалов», — похвастался Алексей Казаченко.

Пользователь под ником Милая Миленушка сравнила Березники с Пермью, написав, что краевую столицу чистят от снега гораздо хуже. «В 10, нет, в 50 раз хуже! У нас в этом году от снега улицы чистят просто великолепно!», — отметила в комментариях Милая Миленушка.

Горожанка Любовь Рыжова также признала, что городские коммунальные службы отлично справляются со своими обязанностями. «Да, город действительно убирают. Снег вывозят, но за природой не угонишься, она выдает свое. [Коммунальные службы] молодцы. У нас еще хорошо, вы не видели, [какая ситуация] в других городах», — написала Любовь.

Светлана Кирьянова вспомнила, как чистили Березники от снега в предыдущие годы, и заметила ощутимую разницу. «По улице Карла Маркса хожу — все вычищено, тротуар широкий, все хорошо, не сравнить с прошлыми годами. Единственный минус — не почищены междворовые проезды, но это уже претензия к УК «Водоканал», — высказала мнение женщина.

В январе депутаты гордумы Перми указали городским властям на то, что они плохо справляются с уборкой снега. Поводом для нарекания со стороны народных избранников послужили нерасчищенные тротуары, парковочные карманы и дворовые проезды.

В городе расчищают улицы, проезды, тротуары и остановки Фото: страница VK Алексея Казаченко, https://m.vk.com/kazachenko_berezniki?from=post

Особое внимание при уборке снега уделают пешеходным маршрутам Фото: страница VK Алексея Казаченко, https://m.vk.com/kazachenko_berezniki?from=post

Еженедельно из Березников вывозят до восьми тысяч кубометров снега Фото: страница VK Алексея Казаченко, https://m.vk.com/kazachenko_berezniki?from=post