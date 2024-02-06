06 февраля 2024

В ЯНАО будут судить водителя КАМАЗа, наехавшего на коллегу

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, камаз
ДТП произошло 23 сентября 2023 года на полосе движения от деревни Лаборовая Фото:

В Приуральском районе (ЯНАО) будут судить водителя спецтехники «Цементораспределитель КАМАЗ», совершившего по неосторожности наезд на дорожного мастера, сообщается в telegram-канале СУ СК по ЯНАО. Потерпевший скончался на месте. ДТП произошло 23 сентября 2023 года на полосе движения от деревни Лаборовая в сторону станции Обская.

«В Приуральском районе перед судом предстанет водитель спецтехники, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности коллеге. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении.

Смертельное ДТП произошло 23 сентября 2023 года недалеко от деревни Лаборовая в сторону станции Обская. Водитель спецтехники, не убедившись в отсутствии людей, совершил наезд задним ходом на дорожного мастера. Рабочий стоял слишком близко от задней части КАМАЗа.

Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Погиб сотрудник МЧС Евгений Клипа.

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В Приуральском районе (ЯНАО) будут судить водителя спецтехники «Цементораспределитель КАМАЗ», совершившего по неосторожности наезд на дорожного мастера, сообщается в telegram-канале СУ СК по ЯНАО. Потерпевший скончался на месте. ДТП произошло 23 сентября 2023 года на полосе движения от деревни Лаборовая в сторону станции Обская. «В Приуральском районе перед судом предстанет водитель спецтехники, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности коллеге. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении. Смертельное ДТП произошло 23 сентября 2023 года недалеко от деревни Лаборовая в сторону станции Обская. Водитель спецтехники, не убедившись в отсутствии людей, совершил наезд задним ходом на дорожного мастера. Рабочий стоял слишком близко от задней части КАМАЗа. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Погиб сотрудник МЧС Евгений Клипа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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