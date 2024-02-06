В ЯНАО будут судить водителя КАМАЗа, наехавшего на коллегу

07 февраля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 23 сентября 2023 года на полосе движения от деревни Лаборовая Фото: Илья Московец © URA.RU В Приуральском районе (ЯНАО) будут судить водителя спецтехники «Цементораспределитель КАМАЗ», совершившего по неосторожности наезд на дорожного мастера, сообщается в telegram-канале СУ СК по ЯНАО. Потерпевший скончался на месте. ДТП произошло 23 сентября 2023 года на полосе движения от деревни Лаборовая в сторону станции Обская. «В Приуральском районе перед судом предстанет водитель спецтехники, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности коллеге. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении. Смертельное ДТП произошло 23 сентября 2023 года недалеко от деревни Лаборовая в сторону станции Обская. Водитель спецтехники, не убедившись в отсутствии людей, совершил наезд задним ходом на дорожного мастера. Рабочий стоял слишком близко от задней части КАМАЗа. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Погиб сотрудник МЧС Евгений Клипа.

В Приуральском районе (ЯНАО) будут судить водителя спецтехники «Цементораспределитель КАМАЗ», совершившего по неосторожности наезд на дорожного мастера, сообщается в telegram-канале СУ СК по ЯНАО. Потерпевший скончался на месте. ДТП произошло 23 сентября 2023 года на полосе движения от деревни Лаборовая в сторону станции Обская. «В Приуральском районе перед судом предстанет водитель спецтехники, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности коллеге. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении. Смертельное ДТП произошло 23 сентября 2023 года недалеко от деревни Лаборовая в сторону станции Обская. Водитель спецтехники, не убедившись в отсутствии людей, совершил наезд задним ходом на дорожного мастера. Рабочий стоял слишком близко от задней части КАМАЗа. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Погиб сотрудник МЧС Евгений Клипа.