06 февраля 2024

В Екатеринбург с приватным визитом прибыл посол Великобритании Кейси

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
Чем господин Кейси будет заниматься в столице Урала, не сообщается Фото:

В Екатеринбург с частным визитом прибыл посол Великобритании в России Найджел Кейси. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к дипломатическим кругам.

«Накануне вечером в Екатеринбург прилетел посол Великобритании в России Найджел Кейси. Приезд неофициальный. Программа визита скрыта от общественности», — сказал собеседник агентства.

Информацию корреспонденту подтвердил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. «Да, соответствующая нота от британской стороны поступила. Его программа нам не известна», — пояснил он.

На дипломатическом посту Найджел Кейси сменил свою предшественницу Дебору Броннерт в ноябре 2023 года. Решение о ротации было принято Соединенным Королевством на фоне охлаждения отношений двух стран. Политологи предрекали, что назначение нового посла не улучшит ситуацию. Кейси известен тем, что в 2022 году на праздновании Национального дня страны в Пакистане призвал местные власти осудить Россию из-за проведения специальной военной операции на Украине.

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В Екатеринбург с частным визитом прибыл посол Великобритании в России Найджел Кейси. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к дипломатическим кругам. «Накануне вечером в Екатеринбург прилетел посол Великобритании в России Найджел Кейси. Приезд неофициальный. Программа визита скрыта от общественности», — сказал собеседник агентства. Информацию корреспонденту подтвердил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. «Да, соответствующая нота от британской стороны поступила. Его программа нам не известна», — пояснил он. На дипломатическом посту Найджел Кейси сменил свою предшественницу Дебору Броннерт в ноябре 2023 года. Решение о ротации было принято Соединенным Королевством на фоне охлаждения отношений двух стран. Политологи предрекали, что назначение нового посла не улучшит ситуацию. Кейси известен тем, что в 2022 году на праздновании Национального дня страны в Пакистане призвал местные власти осудить Россию из-за проведения специальной военной операции на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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