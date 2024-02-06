Политика В Екатеринбург с приватным визитом прибыл посол Великобритании Кейси 07 февраля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 + Чем господин Кейси будет заниматься в столице Урала, не сообщается Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Екатеринбург с частным визитом прибыл посол Великобритании в России Найджел Кейси. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к дипломатическим кругам. «Накануне вечером в Екатеринбург прилетел посол Великобритании в России Найджел Кейси. Приезд неофициальный. Программа визита скрыта от общественности», — сказал собеседник агентства. Информацию корреспонденту подтвердил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. «Да, соответствующая нота от британской стороны поступила. Его программа нам не известна», — пояснил он. На дипломатическом посту Найджел Кейси сменил свою предшественницу Дебору Броннерт в ноябре 2023 года. Решение о ротации было принято Соединенным Королевством на фоне охлаждения отношений двух стран. Политологи предрекали, что назначение нового посла не улучшит ситуацию. Кейси известен тем, что в 2022 году на праздновании Национального дня страны в Пакистане призвал местные власти осудить Россию из-за проведения специальной военной операции на Украине. В Екатеринбург с частным визитом прибыл посол Великобритании в России Найджел Кейси. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к дипломатическим кругам. «Накануне вечером в Екатеринбург прилетел посол Великобритании в России Найджел Кейси. Приезд неофициальный. Программа визита скрыта от общественности», — сказал собеседник агентства. Информацию корреспонденту подтвердил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. «Да, соответствующая нота от британской стороны поступила. Его программа нам не известна», — пояснил он. На дипломатическом посту Найджел Кейси сменил свою предшественницу Дебору Броннерт в ноябре 2023 года. Решение о ротации было принято Соединенным Королевством на фоне охлаждения отношений двух стран. Политологи предрекали, что назначение нового посла не улучшит ситуацию. Кейси известен тем, что в 2022 году на праздновании Национального дня страны в Пакистане призвал местные власти осудить Россию из-за проведения специальной военной операции на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям