Новый посол Великобритании прибыл в Москву

22 ноября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Найджел Кейси передаст верительные грамоты Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый британский посол в Москве Найджел Кейси приступил к своей работе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Москве. Там отметили, что посол передал копию верительных грамот в МИД РФ. «Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В посольстве отметили, что Кейси передал копию верительных грамот от короля Великобритании Карла III в МИД РФ. Позже британский посол передаст их президенту России Владимиру Путину. Ранее сообщалось, что новым главой МИД Великобритании станет экс-премьер Дэвид Кэмерон. До этого этот пост занимал Суэллы Браверман.

Новый британский посол в Москве Найджел Кейси приступил к своей работе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Москве. Там отметили, что посол передал копию верительных грамот в МИД РФ. «Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В посольстве отметили, что Кейси передал копию верительных грамот от короля Великобритании Карла III в МИД РФ. Позже британский посол передаст их президенту России Владимиру Путину. Ранее сообщалось, что новым главой МИД Великобритании станет экс-премьер Дэвид Кэмерон. До этого этот пост занимал Суэллы Браверман.