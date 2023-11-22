Новый посол Великобритании прибыл в Москву

Новый британский посол в Москве Найджел Кейси приступил к своей работе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Москве. Там отметили, что посол передал копию верительных грамот в МИД РФ.
«Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
В посольстве отметили, что Кейси передал копию верительных грамот от короля Великобритании Карла III в МИД РФ. Позже британский посол передаст их президенту России Владимиру Путину.
Ранее сообщалось, что новым главой МИД Великобритании станет экс-премьер Дэвид Кэмерон. До этого этот пост занимал Суэллы Браверман.
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