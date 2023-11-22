Новый посол Великобритании прибыл в Москву

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Москва, разное., высотка, мид, виды москвы, вечерний город
Найджел Кейси передаст верительные грамоты Владимиру Путину Фото:

Новый британский посол в Москве Найджел Кейси приступил к своей работе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Москве. Там отметили, что посол передал копию верительных грамот в МИД РФ.

«Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

В посольстве отметили, что Кейси передал копию верительных грамот от короля Великобритании Карла III в МИД РФ. Позже британский посол передаст их президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что новым главой МИД Великобритании станет экс-премьер Дэвид Кэмерон. До этого этот пост занимал Суэллы Браверман.

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Новый британский посол в Москве Найджел Кейси приступил к своей работе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Москве. Там отметили, что посол передал копию верительных грамот в МИД РФ. «Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В посольстве отметили, что Кейси передал копию верительных грамот от короля Великобритании Карла III в МИД РФ. Позже британский посол передаст их президенту России Владимиру Путину. Ранее сообщалось, что новым главой МИД Великобритании станет экс-премьер Дэвид Кэмерон. До этого этот пост занимал Суэллы Браверман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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