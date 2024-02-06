Московский мясокомбинат и челябинский холдинг «Равис» помирились в суде

Микояновский мясокомбинат (Москва) и холдинг «Равис» из Сосновского района (Челябинская область) помирились в суде. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, стороны подписали мировое соглашение.
«ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ и ЗАО „Микояновский мясокомбинат“: заявление об утверждении мирового соглашения. Определение суда о прекращении производства по делу», — появились записи в картотеке суда.
Спор начался в июле 2023 года. Инициатором выступили москвичи. Мясокомбинат потребовал взыскать с «Рависа» пять миллионов рублей. В суде фигурировали документы с подтверждением прекращения правопользования и декларация о соответствии продукции. Иных подробностей к настоящему моменту не появилось.
В октябре 2023 года «Равис» проиграл суд корпорации «Вимм-Билль-Данн» из США. Спор шел из-за товарной марки «Вкусно есть — легко готовить». Бренд был зарегистрирован «Рависом», но не использовался, на что указал истец.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии у обеих сторон процесса. К моменту публикации ответы не поступили.
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