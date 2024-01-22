Спорткомплекс для единоборств в Волновахе построят рядом со стадионом «Ямал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рядом со стадионом «Ямал» в Волновахе ЯНАО построит новый спортивный комплекс. Такое решение было принято в ходе рабочей поездки губернатора региона Дмитрия Артюхова, рассказали в мэрии Волновахского района.

«В Волновахе построят спортивный комплекс. Новый объект появится рядом со стадионом „Ямал“, который восстановлен округом», — написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что решение было принято в ходе рабочей поездки Артюхова.

За основу спортивного комплекса в Волновахе будет взят проект «Северный характер» города Губкинский. Туда поставят залы с трибунами для единоборств, тренажерный зал, тренерские кабинеты, раздевалки, а также предоставят весь необходимый инвентарь.

ЯНАО восстановил стадион в Волновахе. Теперь он носит название «Ямал». Также регион-шеф построил МФЦ, Дом детского и юношеского творчества, отремонтировал больницу, сельскохозяйственное ПТУ, детские сады и школы, жилые дома, ДК, храм.