22 января 2024
21 января 2024

ЯНАО построит спорткомплекс в Волновахе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК. Челябинск , тренировка, спортзал, дзюдо, татами, спорткомплекс
Спорткомплекс для единоборств в Волновахе построят рядом со стадионом «Ямал» Фото:

Рядом со стадионом «Ямал» в Волновахе ЯНАО построит новый спортивный комплекс. Такое решение было принято в ходе рабочей поездки губернатора региона Дмитрия Артюхова, рассказали в мэрии Волновахского района.

«В Волновахе построят спортивный комплекс. Новый объект появится рядом со стадионом „Ямал“, который восстановлен округом», — написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что решение было принято в ходе рабочей поездки Артюхова.

За основу спортивного комплекса в Волновахе будет взят проект «Северный характер» города Губкинский. Туда поставят залы с трибунами для единоборств, тренажерный зал, тренерские кабинеты, раздевалки, а также предоставят весь необходимый инвентарь.

ЯНАО восстановил стадион в Волновахе. Теперь он носит название «Ямал». Также регион-шеф построил МФЦ, Дом детского и юношеского творчества, отремонтировал больницу, сельскохозяйственное ПТУ, детские сады и школы, жилые дома, ДК, храм.

Артюхов осмотрел восстановленный стадион в Волновахе
Артюхов осмотрел восстановленный стадион в Волновахе
Фото:

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Рядом со стадионом «Ямал» в Волновахе ЯНАО построит новый спортивный комплекс. Такое решение было принято в ходе рабочей поездки губернатора региона Дмитрия Артюхова, рассказали в мэрии Волновахского района. «В Волновахе построят спортивный комплекс. Новый объект появится рядом со стадионом „Ямал“, который восстановлен округом», — написано в telegram-канале ведомства. Сообщается, что решение было принято в ходе рабочей поездки Артюхова. За основу спортивного комплекса в Волновахе будет взят проект «Северный характер» города Губкинский. Туда поставят залы с трибунами для единоборств, тренажерный зал, тренерские кабинеты, раздевалки, а также предоставят весь необходимый инвентарь. ЯНАО восстановил стадион в Волновахе. Теперь он носит название «Ямал». Также регион-шеф построил МФЦ, Дом детского и юношеского творчества, отремонтировал больницу, сельскохозяйственное ПТУ, детские сады и школы, жилые дома, ДК, храм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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