06 февраля 2024

В Челябинске из-за непогоды закрыли ледовые катки в трех парках

В Челябинске из-за непогоды закрыли ледовые катки сразу в трех парках
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый каток в парке Терешковой. Челябинск, каток, парк терешковой, заливка льда
В Челябинске из-за непогоды закрыли катки в парках имени А.С. Пушкина, имени В.В. Терешковой и в парке имени Ю.А. Гагарина Фото:

В Челябинске 7 февраля из-за непогоды закрыты катки в городском саду имени А.С. Пушкина и в парке имени В.В. Терешковой, а также в парке Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в управлении культуры города.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, городском саду им. А.С.Пушкина, парке В.В.Терешковой сегодня, 7 февраля, закрыты», — сообщили в ведомстве.

Ранее о непогоде предупредили в МЧС России по Челябинской области. На дорогах Челябинской области 7 февраля также ожидается опасная ситуация из-за непогоды.

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В Челябинске 7 февраля из-за непогоды закрыты катки в городском саду имени А.С. Пушкина и в парке имени В.В. Терешковой, а также в парке Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в управлении культуры города. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, городском саду им. А.С.Пушкина, парке В.В.Терешковой сегодня, 7 февраля, закрыты», — сообщили в ведомстве. Ранее о непогоде предупредили в МЧС России по Челябинской области. На дорогах Челябинской области 7 февраля также ожидается опасная ситуация из-за непогоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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