В Челябинске из-за непогоды закрыли ледовые катки в трех парках

В Челябинске из-за непогоды закрыли катки в парках имени А.С. Пушкина, имени В.В. Терешковой и в парке имени Ю.А. Гагарина
В Челябинске 7 февраля из-за непогоды закрыты катки в городском саду имени А.С. Пушкина и в парке имени В.В. Терешковой, а также в парке Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в управлении культуры города.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, городском саду им. А.С.Пушкина, парке В.В.Терешковой сегодня, 7 февраля, закрыты», — сообщили в ведомстве.
Ранее о непогоде предупредили в МЧС России по Челябинской области. На дорогах Челябинской области 7 февраля также ожидается опасная ситуация из-за непогоды.
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