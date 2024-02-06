В Челябинске из-за непогоды закрыли ледовые катки в трех парках

В Челябинске из-за непогоды закрыли ледовые катки сразу в трех парках

07 февраля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

В Челябинске из-за непогоды закрыли катки в парках имени А.С. Пушкина, имени В.В. Терешковой и в парке имени Ю.А. Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 7 февраля из-за непогоды закрыты катки в городском саду имени А.С. Пушкина и в парке имени В.В. Терешковой, а также в парке Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в управлении культуры города. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, городском саду им. А.С.Пушкина, парке В.В.Терешковой сегодня, 7 февраля, закрыты», — сообщили в ведомстве. Ранее о непогоде предупредили в МЧС России по Челябинской области. На дорогах Челябинской области 7 февраля также ожидается опасная ситуация из-за непогоды.

В Челябинске 7 февраля из-за непогоды закрыты катки в городском саду имени А.С. Пушкина и в парке имени В.В. Терешковой, а также в парке Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в управлении культуры города. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, городском саду им. А.С.Пушкина, парке В.В.Терешковой сегодня, 7 февраля, закрыты», — сообщили в ведомстве. Ранее о непогоде предупредили в МЧС России по Челябинской области. На дорогах Челябинской области 7 февраля также ожидается опасная ситуация из-за непогоды.