06 февраля 2024

В ХМАО прокуратура заставила работодателя выплатить долги по зарплате в 1,5 млн рублей

Суд в ХМАО по иску прокурора заставил работодателя погасить долги по зарплате
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель погасил долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Фото:

В Пыть-Яхе после вмешательства прокурора города компания по производству электромонтажных работ ПНФ «СТЭС» выплатила сотрудникам долги по зарплате в более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурором города в интересах работников в суд направлено исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате. Судом исковые требования прокурора удовлетворены. После вмешательства прокуратуры трудовые права граждан восстановлены, окончательный расчет с ними произведен в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

На руководителя возбуждено дело об административной правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Ему грозит административная ответственность.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил подчиненным решить проблему с невыплатами зарплат. На сегодня предприятия в регионе задолжали своим сотрудникам зарплату на сумму порядка 190 миллионов рублей.

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В Пыть-Яхе после вмешательства прокурора города компания по производству электромонтажных работ ПНФ «СТЭС» выплатила сотрудникам долги по зарплате в более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокурором города в интересах работников в суд направлено исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате. Судом исковые требования прокурора удовлетворены. После вмешательства прокуратуры трудовые права граждан восстановлены, окончательный расчет с ними произведен в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. На руководителя возбуждено дело об административной правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Ему грозит административная ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил подчиненным решить проблему с невыплатами зарплат. На сегодня предприятия в регионе задолжали своим сотрудникам зарплату на сумму порядка 190 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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