В ХМАО прокуратура заставила работодателя выплатить долги по зарплате в 1,5 млн рублей

В Пыть-Яхе после вмешательства прокурора города компания по производству электромонтажных работ ПНФ «СТЭС» выплатила сотрудникам долги по зарплате в более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокурором города в интересах работников в суд направлено исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате. Судом исковые требования прокурора удовлетворены. После вмешательства прокуратуры трудовые права граждан восстановлены, окончательный расчет с ними произведен в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
На руководителя возбуждено дело об административной правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Ему грозит административная ответственность.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил подчиненным решить проблему с невыплатами зарплат. На сегодня предприятия в регионе задолжали своим сотрудникам зарплату на сумму порядка 190 миллионов рублей.
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