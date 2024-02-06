Бастрыкин поручил доложить о переселении копейского сироты в квартиру с плесенью

07 февраля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела по нарушению прав сирот Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК России Александр бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела из-за переселения сирот в квартиры с трещинами, замерзшими окнами и плесенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Копейске. В 2020 году женщине и другим лицам администрация предоставила квартиры в здании, приобретенном в рамках реализации программы обеспечения жильем сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей», — сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве уточнили, что информация о нарушении жилищных прав сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, поступила в в приемную Бастрыкина в соцсетях. Жители квартир рассказали, что в процессе эксплуатации на стенах появились трещины, окна и полы промерзли, а из-за влажности образовалась плесень. «Кроме того, не принято мер к ограждению находящегося в непосредственной близости строительного участка, не проведено благоустройство придомовой территории. Неоднократные обращения в администрацию результатов не принесли», — добавили в пресс-службе ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин взял на контроль расселение жителей Верхнего Уфалея, живущих 38 лет во времянке. В здании нет управляющей компании и центральной канализации, а горячая вода поступает из бойлерной во дворе. Кроме того, изношена проводка, разрушена кровля, из-за чего квартиры топит и в помещениях холодно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель СК России Александр бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела из-за переселения сирот в квартиры с трещинами, замерзшими окнами и плесенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Копейске. В 2020 году женщине и другим лицам администрация предоставила квартиры в здании, приобретенном в рамках реализации программы обеспечения жильем сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей», — сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве уточнили, что информация о нарушении жилищных прав сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, поступила в в приемную Бастрыкина в соцсетях. Жители квартир рассказали, что в процессе эксплуатации на стенах появились трещины, окна и полы промерзли, а из-за влажности образовалась плесень. «Кроме того, не принято мер к ограждению находящегося в непосредственной близости строительного участка, не проведено благоустройство придомовой территории. Неоднократные обращения в администрацию результатов не принесли», — добавили в пресс-службе ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин взял на контроль расселение жителей Верхнего Уфалея, живущих 38 лет во времянке. В здании нет управляющей компании и центральной канализации, а горячая вода поступает из бойлерной во дворе. Кроме того, изношена проводка, разрушена кровля, из-за чего квартиры топит и в помещениях холодно.