Источник сообщил, что интервью Карлсона с Путиным уже записано

Интервью американского экс-телеведущего Fox News Такера Карлсона и президента России Владимира Путина уже записано и имеет хронометраж в два часа. Об этом сообщил журналист Алекс Джонс.
«Двухчасовое интервью, которое уже заставляет нервничать западных цензоров, которые держат американцев в неведении», — заявил Алекс Джонс, добавив, что интервью выйдет совсем скоро. Сообщение он опубликовал в соцсети X.
Ранее Карлсон прибыл в Москву, после чего СМИ сразу же начали писать о его намерении взять интервью у Путина. Позже сам журналист анонсировал беседу с российским лидером, заявив, что американцы должны узнать все, что происходит в России и на Украине.
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