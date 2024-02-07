Источник сообщил, что интервью Карлсона с Путиным уже записано

Журналист Джонс: интервью Карлсона с Путиным записано и длится два часа
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Интервью с Владимиром Путиным (на фото) длится два часа, сказал Алекс Джонс Фото:

Интервью американского экс-телеведущего Fox News Такера Карлсона и президента России Владимира Путина уже записано и имеет хронометраж в два часа. Об этом сообщил журналист Алекс Джонс.

«Двухчасовое интервью, которое уже заставляет нервничать западных цензоров, которые держат американцев в неведении», — заявил Алекс Джонс, добавив, что интервью выйдет совсем скоро. Сообщение он опубликовал в соцсети X.

Ранее Карлсон прибыл в Москву, после чего СМИ сразу же начали писать о его намерении взять интервью у Путина. Позже сам журналист анонсировал беседу с российским лидером, заявив, что американцы должны узнать все, что происходит в России и на Украине.

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Интервью американского экс-телеведущего Fox News Такера Карлсона и президента России Владимира Путина уже записано и имеет хронометраж в два часа. Об этом сообщил журналист Алекс Джонс. «Двухчасовое интервью, которое уже заставляет нервничать западных цензоров, которые держат американцев в неведении», — заявил Алекс Джонс, добавив, что интервью выйдет совсем скоро. Сообщение он опубликовал в соцсети X. Ранее Карлсон прибыл в Москву, после чего СМИ сразу же начали писать о его намерении взять интервью у Путина. Позже сам журналист анонсировал беседу с российским лидером, заявив, что американцы должны узнать все, что происходит в России и на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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