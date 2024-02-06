Это первый визит в Екатеринбург нового британского посла в РФ
В Екатеринбург прибыл с частным визитом посол Великобритании в России Найджел Кейси. Читатели URA.RU поделились фото и видео, сделанными в аэропорту Кольцово.
Как видно на кадрах, посла встречал генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Предположительно, высокопоставленный дипломат остановился в отеле Hyatt Regency. Программа визита Кейси неизвестна.
Как сообщалось ранее, посол прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В свою должность он вступил в ноябре прошлого года, и это его первый приезд на Средний Урал.
Британских дипломатов заметили в аэропорту Кольцово
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.