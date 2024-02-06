06 февраля 2024

Появились кадры прилета в Екатеринбург британского посла в РФ Кейси. Фото, видео

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Въезд президентского кортежа в Боровицкие ворота Кремля перед инаугурацией Президента России Владимира Путина. Москва, автомобили, флаг великобритании, английский флаг
Это первый визит в Екатеринбург нового британского посла в РФ Фото:

В Екатеринбург прибыл с частным визитом посол Великобритании в России Найджел Кейси. Читатели URA.RU поделились фото и видео, сделанными в аэропорту Кольцово.

Как видно на кадрах, посла встречал генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Предположительно, высокопоставленный дипломат остановился в отеле Hyatt Regency. Программа визита Кейси неизвестна.

Как сообщалось ранее, посол прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В свою должность он вступил в ноябре прошлого года, и это его первый приезд на Средний Урал.

Британских дипломатов заметили в аэропорту Кольцово
Британских дипломатов заметили в аэропорту Кольцово
Фото:

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В Екатеринбург прибыл с частным визитом посол Великобритании в России Найджел Кейси. Читатели URA.RU поделились фото и видео, сделанными в аэропорту Кольцово. Как видно на кадрах, посла встречал генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Предположительно, высокопоставленный дипломат остановился в отеле Hyatt Regency. Программа визита Кейси неизвестна. Как сообщалось ранее, посол прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В свою должность он вступил в ноябре прошлого года, и это его первый приезд на Средний Урал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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