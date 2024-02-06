Появились кадры прилета в Екатеринбург британского посла в РФ Кейси. Фото, видео

07 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Это первый визит в Екатеринбург нового британского посла в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбург прибыл с частным визитом посол Великобритании в России Найджел Кейси. Читатели URA.RU поделились фото и видео, сделанными в аэропорту Кольцово. Как видно на кадрах, посла встречал генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Предположительно, высокопоставленный дипломат остановился в отеле Hyatt Regency. Программа визита Кейси неизвестна. Как сообщалось ранее, посол прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В свою должность он вступил в ноябре прошлого года, и это его первый приезд на Средний Урал. Британских дипломатов заметили в аэропорту Кольцово Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбург прибыл с частным визитом посол Великобритании в России Найджел Кейси. Читатели URA.RU поделились фото и видео, сделанными в аэропорту Кольцово. Как видно на кадрах, посла встречал генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Предположительно, высокопоставленный дипломат остановился в отеле Hyatt Regency. Программа визита Кейси неизвестна. Как сообщалось ранее, посол прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В свою должность он вступил в ноябре прошлого года, и это его первый приезд на Средний Урал.