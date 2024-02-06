Китай становится главным покупателем тюменского зерна

КНР становится главным экспортером тюменского зерна, опережая по объемам поставок казахстанских партнеров. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«По результатам досмотра в январе оформлено более 370 фитосанитарных сертификатов на партии зерна общим весом более 14,3 тысячи тонн. Основным импортером продукции явилась Китайская Народная Республика, в адрес которой оформлено более 200 ФСС на общий объем около 4,9 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
В ведомстве URA.RU пояснили. что в предыдущие годы основным импортером тюменского зерна и продуктов его переработки являлся Казахстан. В 2023 году из 170 тысяч тонн экспортируемой продукции 149 тысяч тонн закупила именно эта страна. «Примерно на таком уровне держался экспорт на протяжении нескольких лет, от 80 до 90% покупал Казахстан, на Китай приходилось около 6-7% годового экспорта. За январь 2024 года доля Китая составила чуть больше 34%», — добавили URA.RU в Россельхознадзоре.
Ранее URA.RU рассказало, что региональная торгово-промышленная палата подготовила план бизнес-миссий, которые помогут Тюмени найти новых партнеров на Востоке и в Азии. Основные усилия планируют направить на покорение Арабского мира и Африканского континента.
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