Китай становится главным покупателем тюменского зерна

Тюменская область отправила в КНР 5 тысяч тонн зерна за январь 2024 года

07 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Экспортеры Тюмени отгрузили Китаю 4,9 тысяч тонн пшеницы, ячменя, гороха и овса Фото: Сергей Венявский © URA.RU КНР становится главным экспортером тюменского зерна, опережая по объемам поставок казахстанских партнеров. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «По результатам досмотра в январе оформлено более 370 фитосанитарных сертификатов на партии зерна общим весом более 14,3 тысячи тонн. Основным импортером продукции явилась Китайская Народная Республика, в адрес которой оформлено более 200 ФСС на общий объем около 4,9 тысяч тонн», — говорится в сообщении. В ведомстве URA.RU пояснили. что в предыдущие годы основным импортером тюменского зерна и продуктов его переработки являлся Казахстан. В 2023 году из 170 тысяч тонн экспортируемой продукции 149 тысяч тонн закупила именно эта страна. «Примерно на таком уровне держался экспорт на протяжении нескольких лет, от 80 до 90% покупал Казахстан, на Китай приходилось около 6-7% годового экспорта. За январь 2024 года доля Китая составила чуть больше 34%», — добавили URA.RU в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU рассказало, что региональная торгово-промышленная палата подготовила план бизнес-миссий, которые помогут Тюмени найти новых партнеров на Востоке и в Азии. Основные усилия планируют направить на покорение Арабского мира и Африканского континента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

КНР становится главным экспортером тюменского зерна, опережая по объемам поставок казахстанских партнеров. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «По результатам досмотра в январе оформлено более 370 фитосанитарных сертификатов на партии зерна общим весом более 14,3 тысячи тонн. Основным импортером продукции явилась Китайская Народная Республика, в адрес которой оформлено более 200 ФСС на общий объем около 4,9 тысяч тонн», — говорится в сообщении. В ведомстве URA.RU пояснили. что в предыдущие годы основным импортером тюменского зерна и продуктов его переработки являлся Казахстан. В 2023 году из 170 тысяч тонн экспортируемой продукции 149 тысяч тонн закупила именно эта страна. «Примерно на таком уровне держался экспорт на протяжении нескольких лет, от 80 до 90% покупал Казахстан, на Китай приходилось около 6-7% годового экспорта. За январь 2024 года доля Китая составила чуть больше 34%», — добавили URA.RU в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU рассказало, что региональная торгово-промышленная палата подготовила план бизнес-миссий, которые помогут Тюмени найти новых партнеров на Востоке и в Азии. Основные усилия планируют направить на покорение Арабского мира и Африканского континента.