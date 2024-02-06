06 февраля 2024

В больницу Курганской области поставили рентгенаппарат почти за 12 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медицинского и общественного центров первой очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, рентген, медицинский центр новокольцовский
Новую медтехнику запустят через две недели после санитарно-эпидемического заключения (фото из архива) Фото:

В филиал межрайонной больницы №3 в селе Глядянское Курганской области поступил новый рентгенаппарат стоимостью почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“, в филиал Межрайонной больницы №3 в селе Глядянское поступил рентгенаппарат. Новое оборудование стоимостью 11,9 млн рублей поступило в больницу взамен старого аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

По словам главврача больницы Маргариты Лошенковой, в ближайшие две недели после получения санитарно-эпидемиологического заключения аппарат будет введен в эксплуатацию. Ранее в больнице в селе Глядянское был выполнен капремонт палат на 1 и 2 этажах стационара, лестничных маршей, стоматологии, а также перехода в поликлинику. Отремонтировали часть круши и полклиники, отделение скорой помощи. Также в последние годы в нескольких селах Притобольного округа установили новые фельдшерско-акушерские пункты модульного типа. Например, в селе Межборном на новый ФАП потратили 5,3 млн рублей.

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В филиал межрайонной больницы №3 в селе Глядянское Курганской области поступил новый рентгенаппарат стоимостью почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. «В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“, в филиал Межрайонной больницы №3 в селе Глядянское поступил рентгенаппарат. Новое оборудование стоимостью 11,9 млн рублей поступило в больницу взамен старого аппарата», — говорится в сообщении ведомства. По словам главврача больницы Маргариты Лошенковой, в ближайшие две недели после получения санитарно-эпидемиологического заключения аппарат будет введен в эксплуатацию. Ранее в больнице в селе Глядянское был выполнен капремонт палат на 1 и 2 этажах стационара, лестничных маршей, стоматологии, а также перехода в поликлинику. Отремонтировали часть круши и полклиники, отделение скорой помощи. Также в последние годы в нескольких селах Притобольного округа установили новые фельдшерско-акушерские пункты модульного типа. Например, в селе Межборном на новый ФАП потратили 5,3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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