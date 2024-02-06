В многодетной тюменской семье родился ребенок с рекордным весом

07 февраля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Вес девочки составил 5 килограммов 858 граммов Фото: Илья Московец © URA.RU В одной из многодетных семей Ишима (Тюменская область) родилась девочка весом 5 килограммов 858 граммов. Об этом в официальном паблике Перинатального центра Тюмени сообщила мама малыша Екатерина Знаменщикова. «Беременность по началу протекала неплохо, но к третьему триместру стало все сложнее, начались проблемы со здоровьем, вызванные беременностью. Но я была уверена, что справлюсь! На УЗИ мне говорили, что ребенок будет большой, но что бы настолько, я и не могла представить! Честно признаюсь, не верила врачам, хотела рожать сама, я всех детей рожала сама, и боялась операций. Но, к счастью, меня смогли переубедить и благодаря врачам из Ишимского перинатального центра, я попала в Перинатальный центр Тюмени, где и узнала, что наша девочка будет больше 4 кг! Теперь мы настоящая семья», — сообщает со ссылкой на слова многодетной матери официальный паблик Перинатального центра Тюмени. В комментариях к записи пользователи решили уточнить, с каким именно весом родилась девочка. На что многодетная мать ответила, что после рождения вес ребенка составил 5 килограммов 858 граммов. Малышка стала пятым ребенком в семье Екатерины Знаменщиковой. Девочку решили назвать Василисой. Ранее агентство писало о том, что Тюменская области вошла в список регионов с одним из самых высоких уровней рождаемости по стране. В этот перечень также попал соседний Ямало-Ненецкий автономный округ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одной из многодетных семей Ишима (Тюменская область) родилась девочка весом 5 килограммов 858 граммов. Об этом в официальном паблике Перинатального центра Тюмени сообщила мама малыша Екатерина Знаменщикова. «Беременность по началу протекала неплохо, но к третьему триместру стало все сложнее, начались проблемы со здоровьем, вызванные беременностью. Но я была уверена, что справлюсь! На УЗИ мне говорили, что ребенок будет большой, но что бы настолько, я и не могла представить! Честно признаюсь, не верила врачам, хотела рожать сама, я всех детей рожала сама, и боялась операций. Но, к счастью, меня смогли переубедить и благодаря врачам из Ишимского перинатального центра, я попала в Перинатальный центр Тюмени, где и узнала, что наша девочка будет больше 4 кг! Теперь мы настоящая семья», — сообщает со ссылкой на слова многодетной матери официальный паблик Перинатального центра Тюмени. В комментариях к записи пользователи решили уточнить, с каким именно весом родилась девочка. На что многодетная мать ответила, что после рождения вес ребенка составил 5 килограммов 858 граммов. Малышка стала пятым ребенком в семье Екатерины Знаменщиковой. Девочку решили назвать Василисой. Ранее агентство писало о том, что Тюменская области вошла в список регионов с одним из самых высоких уровней рождаемости по стране. В этот перечень также попал соседний Ямало-Ненецкий автономный округ.