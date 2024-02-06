Патрушев раскритиковал руководителей районов из-за пожаров 2023 года

06 февраля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев назвал противопожарные меры органов местного самоуправления «недостаточными» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание Основными причинами уральских ЧП в 2023 году стали нарушения пожарной безопасности, плохая подготовка к пожароопасному сезону, не оперативная реакция на сообщения от населения и отсутствие мониторинга лесопожарной обстановки. Об этом 6 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «Органы местного самоуправления в недостаточной мере реализовывали полномочия в сфере защиты населенных пунктов от природных пожаров, в том числе по обустройству минерализованных полос, по расчистке территории от сухой растительности и обеспечению противопожарного водоснабжения», — заявил Патрушев. Внимание к УрФО он объяснил высокой концентрацией в округе потенциально опасных объектов и негативной статистикой прошлого года, когда было зафиксировано более 3 тысяч лесных пожаров, 14 случаев перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты и 25 тысяч техногенных пожаров. Патрушев также отметил, что накопившиеся экологические проблемы вкупе с интенсивным потоком трудовых мигрантов, усиливают риски вспышек инфекций. Секретарь Совета безопасности проводит в Кургане совещание, которое посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие приехали руководители федеральных ведомств, полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы. Ранее URA.RU писало, что в мае 2023 года во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основными причинами уральских ЧП в 2023 году стали нарушения пожарной безопасности, плохая подготовка к пожароопасному сезону, не оперативная реакция на сообщения от населения и отсутствие мониторинга лесопожарной обстановки. Об этом 6 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «Органы местного самоуправления в недостаточной мере реализовывали полномочия в сфере защиты населенных пунктов от природных пожаров, в том числе по обустройству минерализованных полос, по расчистке территории от сухой растительности и обеспечению противопожарного водоснабжения», — заявил Патрушев. Внимание к УрФО он объяснил высокой концентрацией в округе потенциально опасных объектов и негативной статистикой прошлого года, когда было зафиксировано более 3 тысяч лесных пожаров, 14 случаев перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты и 25 тысяч техногенных пожаров. Патрушев также отметил, что накопившиеся экологические проблемы вкупе с интенсивным потоком трудовых мигрантов, усиливают риски вспышек инфекций. Секретарь Совета безопасности проводит в Кургане совещание, которое посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие приехали руководители федеральных ведомств, полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы. Ранее URA.RU писало, что в мае 2023 года во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.