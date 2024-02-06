В ЯНАО на 758 километре трассы «Сургут-Салехард», которую жители неофициально называют «трассой смерти» из-за частых аварий, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и врезался в автобус. В ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала.
«На 758 километре автодороги „Сургут-Салехард“, водитель управляя автомобиля Mazda, совершил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автобусом „ЛИАЗ“. В результате ДТП пассажир автомобиля госпитализирован», — сообщает пресс-служба ГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.
С начала года на дорогах Ямала погибло 5 человек, 24 получили травмы. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал поручение снизить аварийность на дорогах округа.
В ЯНАО на 758 километре трассы «Сургут-Салехард», которую жители неофициально называют «трассой смерти» из-за частых аварий, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и врезался в автобус. В ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала. «На 758 километре автодороги „Сургут-Салехард“, водитель управляя автомобиля Mazda, совершил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автобусом „ЛИАЗ“. В результате ДТП пассажир автомобиля госпитализирован», — сообщает пресс-служба ГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. С начала года на дорогах Ямала погибло 5 человек, 24 получили травмы. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал поручение снизить аварийность на дорогах округа.