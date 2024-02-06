06 февраля 2024

В ЯНАО на «трассе смерти» иномарка врезалась в автобус. Фото

На ЯНАО трассе «Сургут — Салехард» пассажир Mazda пострадал в ДТП с автобусом
© Служба новостей «URA.RU»
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На «трассе смерти» пассажир иномарки пострадал в ДТП с автобусом (архивное фото) Фото:

В ЯНАО на 758 километре трассы «Сургут-Салехард», которую жители неофициально называют «трассой смерти» из-за частых аварий, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и врезался в автобус. В ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала.

«На 758 километре автодороги „Сургут-Салехард“, водитель управляя автомобиля Mazda, совершил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автобусом „ЛИАЗ“. В результате ДТП пассажир автомобиля госпитализирован», — сообщает пресс-служба ГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.

С начала года на дорогах Ямала погибло 5 человек, 24 получили травмы. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал поручение снизить аварийность на дорогах округа.

В ЯНАО на трассе Mazda врезалась в автобус «ЛИАЗ»
В ЯНАО на трассе Mazda врезалась в автобус «ЛИАЗ»
Фото:

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В ЯНАО на 758 километре трассы «Сургут-Салехард», которую жители неофициально называют «трассой смерти» из-за частых аварий, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и врезался в автобус. В ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала. «На 758 километре автодороги „Сургут-Салехард“, водитель управляя автомобиля Mazda, совершил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автобусом „ЛИАЗ“. В результате ДТП пассажир автомобиля госпитализирован», — сообщает пресс-служба ГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. С начала года на дорогах Ямала погибло 5 человек, 24 получили травмы. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал поручение снизить аварийность на дорогах округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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