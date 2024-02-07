Челябинский губернатор встретился с новым главой Росгвардии региона Охрименко. Фото

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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , охрименко олег
Олегу Охрименко обозначили специфику задач Росгвардии в Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 февраля встретился с новым начальником Росгвардии региона Олегом Охрименко. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече также присутствовал заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Константин Зыков.

«Рад приветствовать вас в Челябинской области. Знаю, Олег Викторович служил в Кургане. Мы соседи, поэтому, я думаю, в части оперативной обстановки и общих задач определенная схожесть есть. Но есть и понятные различия», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области.

По словам главы региона, специфика задач Росгвардии в Челябинской области определяется функционированием предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также большим количеством массовых мероприятий и крупных событий. Кроме того, большое значение имеет безопасность объектов транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной.

Зыков во время встречи выразил властям региона благодарность от командования за поддержку бойцов Росгвардии, находящихся в зоне СВО. По его словам, эта работа не осталась незамеченной.

Охрименко прибыл в Челябинскую область в начале текущей недели из Кургана. Там он занимал аналогичную должность с ноября 2022 года. Слухи о его переводе в соседнюю область ходили с конца прошлого года. В Челябинской области он занял место ушедшего на пенсию Александра Ясинского.

Охрименко родился в Волгограде в 1969 году. в 1991 году окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2017 году — Московский финансово-юридический университет. После получения первого образования служил в ракетных войсках стратегического назначения. После работал в вневедомственной охране в Краснодаре и Волгограде. До назначения на пост главы Росгвардии по Курганской области занимал должность начальника областного управления вневедомственной охраны Росгвардии в Волгограде.

На встрече присутствовал заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Константин Зыков (слева)
На встрече присутствовал заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Константин Зыков (слева)
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 февраля встретился с новым начальником Росгвардии региона Олегом Охрименко. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече также присутствовал заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Константин Зыков. «Рад приветствовать вас в Челябинской области. Знаю, Олег Викторович служил в Кургане. Мы соседи, поэтому, я думаю, в части оперативной обстановки и общих задач определенная схожесть есть. Но есть и понятные различия», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области. По словам главы региона, специфика задач Росгвардии в Челябинской области определяется функционированием предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также большим количеством массовых мероприятий и крупных событий. Кроме того, большое значение имеет безопасность объектов транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной. Зыков во время встречи выразил властям региона благодарность от командования за поддержку бойцов Росгвардии, находящихся в зоне СВО. По его словам, эта работа не осталась незамеченной. Охрименко прибыл в Челябинскую область в начале текущей недели из Кургана. Там он занимал аналогичную должность с ноября 2022 года. Слухи о его переводе в соседнюю область ходили с конца прошлого года. В Челябинской области он занял место ушедшего на пенсию Александра Ясинского. Охрименко родился в Волгограде в 1969 году. в 1991 году окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2017 году — Московский финансово-юридический университет. После получения первого образования служил в ракетных войсках стратегического назначения. После работал в вневедомственной охране в Краснодаре и Волгограде. До назначения на пост главы Росгвардии по Курганской области занимал должность начальника областного управления вневедомственной охраны Росгвардии в Волгограде.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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