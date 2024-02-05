В Челябинской области назначили нового начальника регионального управления Росгвардии. Согласно сайту ведомства, им стал полковник Олег Охрименко, ранее возглавлявший курганское управление. Информация о нем опубликована на официальном сайте Росгвардии по Челябинской области.
«Полковник полиции Охрименко Олег Викторович. Начальник Управления Росгвардии по Челябинской области», — говорится на сайте Росгвардии региона.
Карточка с Охрименко появилась на сайте ведомства 5 февраля. При этом, с сайта курганского управления его еще не сняли.
URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что информация будет позднее.
Охрименко прибыл в Челябинск из Кургана. Там он работал в аналогичной должности с ноября 2022 года. О его переводе говорили с конца прошлого года. В Челябинской области он занял пост ушедшего на пенсию генерала-майора Александра Ясинского.
Охрименко начал службу в 1991 году в ракетных войсках стратегического назначения. После работал в подразделениях вневедомственной охраны в Краснодаре и Волгограде. Затем прибыл в Курганскую область.
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