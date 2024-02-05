Курганский силовик возглавил Росгвардию Челябинской области. Скрин

Новым начальником Росгвардии Челябинской области назначен Олег Охрименко
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День памяти героев. Курган, охрименко олег
Олег Охрименко возглавил челябинское управление Росгвардии Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

В Челябинской области назначили нового начальника регионального управления Росгвардии. Согласно сайту ведомства, им стал полковник Олег Охрименко, ранее возглавлявший курганское управление. Информация о нем опубликована на официальном сайте Росгвардии по Челябинской области.

«Полковник полиции Охрименко Олег Викторович. Начальник Управления Росгвардии по Челябинской области», — говорится на сайте Росгвардии региона.

Карточка с Охрименко появилась на сайте ведомства 5 февраля. При этом, с сайта курганского управления его еще не сняли.

URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что информация будет позднее.

Охрименко прибыл в Челябинск из Кургана. Там он работал в аналогичной должности с ноября 2022 года. О его переводе говорили с конца прошлого года. В Челябинской области он занял пост ушедшего на пенсию генерала-майора Александра Ясинского.

Охрименко начал службу в 1991 году в ракетных войсках стратегического назначения. После работал в подразделениях вневедомственной охраны в Краснодаре и Волгограде. Затем прибыл в Курганскую область.

Олег Охрименко назначен новым начальником Росгвардии по Челябинской области
Олег Охрименко назначен новым начальником Росгвардии по Челябинской области

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В Челябинской области назначили нового начальника регионального управления Росгвардии. Согласно сайту ведомства, им стал полковник Олег Охрименко, ранее возглавлявший курганское управление. Информация о нем опубликована на официальном сайте Росгвардии по Челябинской области. «Полковник полиции Охрименко Олег Викторович. Начальник Управления Росгвардии по Челябинской области», — говорится на сайте Росгвардии региона. Карточка с Охрименко появилась на сайте ведомства 5 февраля. При этом, с сайта курганского управления его еще не сняли. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что информация будет позднее. Охрименко прибыл в Челябинск из Кургана. Там он работал в аналогичной должности с ноября 2022 года. О его переводе говорили с конца прошлого года. В Челябинской области он занял пост ушедшего на пенсию генерала-майора Александра Ясинского. Охрименко начал службу в 1991 году в ракетных войсках стратегического назначения. После работал в подразделениях вневедомственной охраны в Краснодаре и Волгограде. Затем прибыл в Курганскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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