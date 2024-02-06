Курганская больница в Москве представила передовой метод лечения язв. Фото

07 февраля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Курганская железнодорожная больница показала достижения на международной выставке (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудники курганской больницы «РЖД-Медицина» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве представили передовой метод лечения незаживающих язв нижних конечностей. Направление развивает в Кургане главврач и соавтор данной методики Николай Шишменцев, сообщается в группе больницы во «ВКонтакте». «„РЖД-Медицина“ г. Курган представила презентацию современного направления, которое развивается в нашем учреждении и заслуживает особого внимания — регенеративная хирургия. Данная методика применяется для лечения хронических длительно незаживающих язв нижних конечностей, развивающихся при таких заболеваниях как сахарный диабет, варикозное расширение вен, гипертоническая болезнь, атеросклероз», — указано в сообщении медучреждения. Пациенту вводят собственную жировую ткань, полученную путем липосакции, в окружающие язву ткани. Данная процедура обеспечивает регенерацию всей толщи поврежденных мягких тканей, и ускоряет сроки заживления. Она позволяет добиться излечивания язв, не поддающихся стандартному лечению, при минимальной доле рецидива. Главврач курганской больницы Николай Шишменцев является одним из авторов методики. Под его руководством было пролечено уже более 50 пациентов. Представители других курганских больниц также показали посетителям выставки достижения региона в области медицины в рамках «Дня здоровья». В мероприятии приняли участие Центр Илизарова, областная клиническая больница, кардиодиспансер, центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, поликлиника №1 и №2 города Кургана. Ранее URA.RU писало, что хирург-колопроктолог из Челябинска Николай Шишменцев возглавил Курганскую больницу «РЖД- медицина» в июне 2022 года. Тогда он рассказал агентству, что планирует создать в Кургане эндоскопический центр, а также продолжать работу по своему научному направлению — лечение хронических, длительно не заживающих язв нижних конечностей с использованием клеточных технологий. Курганская железнодорожная больница представила на выставке в Москве свои достижения Фото: группа «Железнодорожная-Больница Курган», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/rzdmedicina Фото: группа «Железнодорожная-Больница Курган», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/rzdmedicina Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники курганской больницы «РЖД-Медицина» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве представили передовой метод лечения незаживающих язв нижних конечностей. Направление развивает в Кургане главврач и соавтор данной методики Николай Шишменцев, сообщается в группе больницы во «ВКонтакте». «„РЖД-Медицина“ г. Курган представила презентацию современного направления, которое развивается в нашем учреждении и заслуживает особого внимания — регенеративная хирургия. Данная методика применяется для лечения хронических длительно незаживающих язв нижних конечностей, развивающихся при таких заболеваниях как сахарный диабет, варикозное расширение вен, гипертоническая болезнь, атеросклероз», — указано в сообщении медучреждения. Пациенту вводят собственную жировую ткань, полученную путем липосакции, в окружающие язву ткани. Данная процедура обеспечивает регенерацию всей толщи поврежденных мягких тканей, и ускоряет сроки заживления. Она позволяет добиться излечивания язв, не поддающихся стандартному лечению, при минимальной доле рецидива. Главврач курганской больницы Николай Шишменцев является одним из авторов методики. Под его руководством было пролечено уже более 50 пациентов. Представители других курганских больниц также показали посетителям выставки достижения региона в области медицины в рамках «Дня здоровья». В мероприятии приняли участие Центр Илизарова, областная клиническая больница, кардиодиспансер, центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, поликлиника №1 и №2 города Кургана. Ранее URA.RU писало, что хирург-колопроктолог из Челябинска Николай Шишменцев возглавил Курганскую больницу «РЖД- медицина» в июне 2022 года. Тогда он рассказал агентству, что планирует создать в Кургане эндоскопический центр, а также продолжать работу по своему научному направлению — лечение хронических, длительно не заживающих язв нижних конечностей с использованием клеточных технологий.